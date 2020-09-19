Інгулець виходив на звітний матч з бажанням здобути першу перемогу в еліті. До того ж колектив із Петрового вперше грав бодай у своїй області – всі домашні матчі команда планує проводити у Кропивницькому, адже свій стадіон іще не добудований. Номінально домашній поєдинок першого туру проти СК Дніпро-1 "жовто-червоні" провели на виїзді.

Натомість Олександр Рябоконь вчить Десну грати без свого лідера – Олександр Філіппов близький до завершення трансферу у бельгійський Сент-Трюйден. Окрім того, ця гра для чернігівців стала генеральною репетицією перед дебютом у єврокубках. Вже 24 вересня "сіверянам" належить провести гру проти Вольфсбурга в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Сьогоднішню гру команди розпочали без "розвідки". Вже на 2-й хвилині хороший момент мав Гуцуляк, але пробив у руки голкіперу. За Інгулець відповіли Щедрий та Сітчінава, але їхнім прострілам забракло точності. Відкритий футбол сприяв чималій кількості атак, яку суперники не цуралися зривати фолами. Грубість не залишилася поза увагою рефері, і до 17-ї хвилини вже чотири виконавці "підсіли" на попередження (до перерви арбітр ще двічі "запалив жовте світло").

На 35-й Сітчінава ледь не створив шедевр. Лідер атак Інгульця з меж штрафного майданчика пробивав у падінні через себе, але трохи не влучив. Незадовго до перерви Дегтярьов міг вивести гостей уперед, але після його удару головю м'яч полетів вище воріт.

Олександр Рябоконь явно був незадоволений результатом і перед початком другої половини зробив відразу три заміни. І це спрацювало. Один із свіжих гравців – Пилип Будківський – створив гол. Після подачі з кутового форвард у стилі Златана Ібрагімовіча ефектно п'ятою скинув на дальню стійку, де Гітченко забивав практично з лінії воріт.

Щоб вирівняти становище Інгульцю знадобилося менше 10 хвилин. Сітчінава поблизу лівого кута штрафного майданчика прикрив м'яч корпусом, вийшов на ударну позицію і потужно пробив, поціливши у самісіньку дев'ятку воріт. Паст міг лише спостерігати за цим шедевром.

Майже відразу після цього ледь не трапився курйоз. Калітвінцев навішував з правого флангу, а Сітчінава доторкнувся до м'яча вже у своєму штрафному – від пропущеного гола врятувала стійка. Моменти почали регулярно виникати біля обох воріт. Команди грали, як то кажуть, без центру поля, однак досягти бажаного тривалий час нікому не вдавалося. У складі Десни найбільш помітним був все той же Калітвінцев, тоді як Інгулець атакував більш командно.

Завершальні хвилини активніше провела Десна. Чернігівці буквально затиснули Інгулець поблизу його штрафного. Щоправда, креативу підопічним Рябоконя помітно бракувало – здебільшого вони завершували свої атаки навісами у розрахунку на височенного Будківського. Вже у компенсований час у Пилипа був мегашанс, але він примудрився з лінії воротарського поцілити у захисника – голкіпер уже був відіграний.

Зрештою фінальний свисток зафіксував нічию. Інгулець набрав друге очко у трьох турах. Десна у нинішньому розіграші УПЛ ще не програвала, але сьогоднішня гра натякає, що Олександру Рябоконю доведеться до матчу з Вольфсбургом вирішити чимало питань.