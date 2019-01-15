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Десна назвала суперників на першому зборі

10:28 170 Читать на русском
Десна назвала суперників на першому зборі
Десна назвала суперників на першому зборі

Стало відомо, з ким зіграє чернігівська Десна у рамках першого тренувального збору.

Незабаром чернігівська Десна розпочне перший тренувальний збір у рамках підготовки до весняної частини УПЛ.

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На зборі чернігівська команда проведе 5 спарингів. Суперниками Десни будуть румунська Дунерія (20 січня), азейбарджанський Сабах (21 січня), данський Ольборг (25 січня), Приштина з Косово (26 січня) та сербська Младось (30 січня).

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Теги
Десна Десна Ольборг Ольборг Приштина Приштина Младость (Л) Младость (Л) Сабах Сабах
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