Десна на виїзді розгромила Маріуполь

Дублі Хлобаса та Філіпова не залишили жодних шансів команді Олександра Бабича.

Для Маріуполя матч проти Десни являв собою екзамен перед вирішальним кваліфікаційним матчем ЛЄ проти Юргордена – і команда його повністю провалила. Не дивлячись на більш-менш рівні статистичні показники, на полі домінували підопічні Олександра Рябоконя.

У господарів все пішло шкереберть вже на третій хвилині матчу: Денис Фаворов прострілив з правого флангу у штрафний, а вільний від опіки Хльобас спокійно пробив у лівий нижній кут. Через 19 хвилин Дмитро подвоїв перевагу гостей, прийнявши передачу Філіпова з лівого флангу, обігравши у штрафному двох захисників та пробивши під опорну ногу Худжамову – м'яч рикошетом від неї влучив у стійку та вилетів у поле, але в останній момент несподівано закрутився у ворота! 0:2 на 22-й хвилині – жахливий початок! Бабич випустив на поле Фоміна замість Бикова, однак це не допомогло – в першому таймі голів більше не забивали, а у другому Філіпов довів справу до розгрому. Він отримав передачу у вільну зону та пройшов по лівому флангу до чужого штрафного, в якому обіграв захисника та пробив у дальню дев'ятку.

Маріуполь через 10 хвилин зміг скоротити відставання: Вакула, який тільки-но вийшов на поле, увімкнувся у колективний пресинг, відібрав м'яч та прорвався до штрафного, пробивши у правий кут. Втім, останнє слово було за Десною – Хльобас розігнав контратаку, віддав вліво на Філіпова, а той, хитнувши двох захисників, пробив у протихід Худжамову. 1:4 – Маріуполь капітулював.

Таким чином, Десна набрала перші три очка у чемпіонаті, піднявшись на четверту сходинку в турнірній таблиці. Маріуполь же з нулем у графі очок опустився на одинадцяту позицію.

Чемпіонат України 2018/2019, 2-й тур

Маріуполь – Десна – 1:4

Голи: Вакула, 68 – Хльобас, 3, 22, Філіпов, 59, 78