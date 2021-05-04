Сезон-2020/21 виходить на фінішну пряму. Цього тижня команди проведуть два завершальні поєдинки в УПЛ. Одним з центральних матчів туру стане зустріч між Десною та Ворсклою. Обидві команди мають шанс зачепитись за єврокубки і їхня дуель багато в чому буде вирішальною.

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Допомогти команді Олександра Рябоконя зможе найкращий бомбардир команди Андрій Тотовицький, повідомляє офіційний сайт Десни. 28-річний півзахисник не приймав участь в останніх трьох матчах через пошкодження. Зважаючи на травми Білошевського, Огірі та Будківського, повернення хавбека буде дуже вчасним.

Нагадаємо, Тотовицький у поточному сезоні провів за чернігівців 18 матчів в УПЛ, в яких забив 9 голів і віддав 5 результативних передач.

Поєдинок між Ворсклою та Десною відбудеться в середу, 5 травня, о 19:00. У турнірній таблиці обидві команди набрали по 37 очок і ділять 5-6 сходинки.

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