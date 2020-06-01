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Десна має усі шанси поборотись за Лігу чемпіонів, – експерт

16:45 69 Читать на русском
Десна має усі шанси поборотись за Лігу чемпіонів, – експерт
Колос – Десна / Фото ФК Десна

Експерт ТК Футбол та кандидат у президенти УПЛ Михайло Метревелі отримав задоволення від перегляду матчу Колос – Десна (0:2).

 
Денис Фаворов 64’
Єгор Картушов 84’
64’ Денис Фаворов
84’ Єгор Картушов

"Цікавий матч. Мені подобається модель гри Колоса і головний тренер дуже симпатичний. Він пропагує відкритий стиль гри, який потрібен для нашого чемпіонату.

Колос – Десна – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Що стосується Десни, то у них якісний запас міцності. Були інвестовані серйозні кошти в міжсезоння, дуже серйозні кадрові придбання. Подивишся на їхню лаву запасних і дивуєшся: там дуже серйозний підбір виконавців. Шанси дуже пристойні поборотися навіть за друге місце", – розповів Метревелі для ТК Футбол.

Нагадаємо, після 24-х турів Зоря, Десна та Динамо мають однакову кількість очок та розташувались на 2-му, 3-му та 4-му місцях відповідно. Друга сходинка гарантує команді участь у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Десна Десна Михайло Метревелі Колос - Десна
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