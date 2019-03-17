Десна приймає Львів в рамках 22-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Десна – Львів

17 березня, Чернігів, 17:00, стадіон імені Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Дмитро Кутаков (Бровари)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Поєдинок між Десною та Львовом – один з ключових у справі остаточного розподілення УПЛ на шістки. "Сіверяни" та "містяни" знаходяться на сьомому-восьмому місцях, маючи 28 та 27 залікових балів відповідно, а попереду йдуть Маріуполь (29) та Ворскла (28). Ситуація може змінитися докорінно, якщо азовці оступляться в матчі проти головного ворога Львова – Карпат; в такому випадку підопічним Юрія Бакалова достатньо власної перемоги над Десною. Якщо ж "леви" програють, але "містяни" наберуть три очки, то далі потрібно буде сподіватися на будь-яку осічку Ворскли в зустрічі проти Арсенала-Київ. Чернігівцям же в разі невдачі Маріуполя для першої шістки вистачить і нічиї зі Львовом.

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Ситуація стає більш заплутаною через ігрову форму претендентів на єврокубки. І до львів'ян, і до "сіверян" є великі претензії: обидві команди розписали нульові нічиї у попередньому турі й загалом навесні виглядали непереконливо – так, Десна завдала всього два удари в площину воріт Арсенала-Київ, а Львів переміг у галицькому дербі лише завдяки автоголу суперника та спірному арбітражу.

Статистика протистояння Десни проти Львова

Всього: 7 матчів, 3 перемоги Десни, 1 нічия, 3 перемоги Львова. Різниця м’ячів – 8:7.

У Прем’єр-лізі: 1 матч (+1, =0, -0, 3:1)

В чому підопічні Юрія Бакалова точно були сильнішими, так це у вольових якостях. Коли перемога потрібна була як ніколи, Десна зіграла внічию проти Ворскли, а от Львів у принциповій битві з Карпатами зумів набрати три очки. Втім, характер команд УПЛ – це штука перехідна; вона має властивість несподівано зникати й одночасно з'являтись у суперника. У Чернігові на матч проти галичан нині стоїть шалений ажіотаж, тож налаштування "сіверян" як мінімум не поступатиметься зарядженості львів'ян.

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Кадрова ситуація Львова виглядає непогано. Єдиним травмованим є Лукас Тейлор, який у поточному сезоні вже не зіграє, а у списку дискваліфікованих знаходиться лише захисник Вадим Парамонов – у минулому турі він отримав червону картку. Десні навряд чи допоможе Дмитро Хльобас, який ще не до кінця відновився від пошкодження, але інших проблем зі складом Олександр Рябоконь не має.

"Родзинка" матчу:

– Поточний безнічийний домашній клубний рекордний серіал Десни в УПЛ триває 7 матчів (3 перемоги і 4 поразки).

Орієнтовані склади на матч Десна – Львів

Десна: Паст – Д. Фаворов, Імереков, Гітченко, Слінкін – Огіря, Богданов – А. Фаворов, Філіппов, Картушов – Безбородько

Львів: Сарнавський – Насонов, Адамюк, Борзенко, Воронін – Кадіна, Приймак, Педро, Велозу, Алваро – Дуарте

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Обидві команди будуть неймовірно заведеними, тож слід очікувати на голи. Навряд чи їх буде багато, адже навесні львів'яни та чернігівці результативністю не відзначалися. Враховуючи величезну відповідальність та якісну оборону суперників, існує сенс прогнозувати бойову нічию, хоча в поєдинках такої важливості може відбутися що-завгодно – тим паче в УПЛ.