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Десна легко обіграла Олімпік і закріпилася на вершині другої "шістки"

12 травня 17:15 141 Читать на русском
Десна легко обіграла Олімпік і закріпилася на вершині другої "шістки"
ФК Десна

В рамках 28-го туру УПЛ Десна на власному полі обіграла Олімпік.

16’ Денис Фаворов
48’ Олександр Філіппов
 
Матар Дійє 51’
16’ Денис Фаворов
48’ Олександр Філіппов
51’ Матар Дійє

На початку зустрічі господарі намагалися більше володіти м'ячем. Це принесло свої плоди – вже на 15-й хвилині Денис Фаворов вивів Десну вперед. Більше голів у першому таймі вболівальники не побачили.

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На початку другої половини зустрічі Десна знову заволоділа ініціативою, і вже 49-й хвилині нападник Олександр Філіппов подвоїв перевагу чернігівців. Олімпік спромігся відповісти вже за дві хвилини результативною атакою – гол забив Матар Дійє. Незважаючи на спроби гостей відігратися Десні вдалося втримали переможний результат до кінця гри.

Після цього матчу Десна набрала 38 очок і залишилася першою у другій "шістці". Олімпік розташувався на дві позиції нижче і має 28 пунктів.

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Олімпік Олімпік Десна Десна Десна - Олімпік
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