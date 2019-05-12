Десна легко обіграла Олімпік і закріпилася на вершині другої "шістки"

В рамках 28-го туру УПЛ Десна на власному полі обіграла Олімпік.

На початку зустрічі господарі намагалися більше володіти м'ячем. Це принесло свої плоди – вже на 15-й хвилині Денис Фаворов вивів Десну вперед. Більше голів у першому таймі вболівальники не побачили.

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На початку другої половини зустрічі Десна знову заволоділа ініціативою, і вже 49-й хвилині нападник Олександр Філіппов подвоїв перевагу чернігівців. Олімпік спромігся відповісти вже за дві хвилини результативною атакою – гол забив Матар Дійє. Незважаючи на спроби гостей відігратися Десні вдалося втримали переможний результат до кінця гри.

Після цього матчу Десна набрала 38 очок і залишилася першою у другій "шістці". Олімпік розташувався на дві позиції нижче і має 28 пунктів.