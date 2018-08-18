Десна – Карпати і ще 2 матчі 5-го туру УПЛ: анонс

Карпати зіграють перший матч під керівництвом колишнього помічника Моурінью в Реалі та Челсі, єврокубкові бійці Ворскла і Маріуполь спробують вибратись із зони вильоту, а Зоря – покращити свої позиції в топ-6.

Десна – Карпати

19 серпня, 17:00, Чернігів, стадіон імені Ю. Гагаріна

Головний арбітр: Дмитро Бондаренко (Одеса)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1" (коментатор Віктор Вацко), текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Карпати чекає перший виїзд у новому сезоні. Попередні 4 матчі львів'яни провели на домашньому стадіоні, але набрали в них лише 4 очки. Це призвело до відставки Олега Бойчишина. Матч Десна – Карпати розпочнеться о 17:00, і в ньому дебютує 53-річний Жозе Мораіш. Новий наставник "левів" колись працював з Жозе Моурінью тренером у топ-клубах. Карпати посідають 8-е місце, на 1 бал виперджаючи Десну.

Фонсека: Знаю нового наставника Карпат Мораіша, думаю, він проведе чудову роботу у Львові

Карпати повинні навчитись перемагати в таких матчах, якщо мріють зачепитись за верхню шістку, яка боротиметься за єврокубки у другій половині. Десна спробує показати швидкісний футбол першим номером та згадати єдину перемогу в сезоні (проти Маріуполя). Екс-нападник збірної України Олександр Ковпак може забити 75-й гол в елітному дивізіоні, якщо виграє конкуренцію у Філіппова.

Команди раніше зустрічались лише в чемпіонаті колишнього СРСР. Карпати виграли 2 матчі, але жодного в Чернігові. Десна перемагала 1 раз, однак загальна різниця не на її користь: 2:7. Чернігівський клуб продовжує боротись за свій перший гол і дебютні очки на рідному полі в УПЛ. Попередні дві спроби завершились фіаско проти Шахтаря та Олександрії по 0:2.

Орієнтовні склади

Десна: Литовка – Денис Фаворов, Гітченко, Братков, Мостовий – Огиря, Артем Фаворов – Старенький, Хльобас, Карташов – Ковпак

Карпати: Кучинський – Лебеденко, Мехреміч, Федецький, Мірошниченко – Ербес, Вербний – Ді Франко, Карраскаль, Швед – Варгас

Прогноз "Футбол 24" на матч Десна – Карпати: 1:1

Зоря – Олімпік

19 серпня, 19:30, Запоріжжя, стадіон Славутич-Арена

Головний арбітр: Олександр Дердо (Чорноморськ)

Телетрансляція на каналі "УНІАН", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Зоря та Олімпік посідають 5-е і 6-е місця в талиці. Команда Вернидуба провела в четвер ввечері виснажливий матч Ліги Європи, в якому вибила Брагу на її полі в Португалії. Луганська команда повернулась на батьківщину лише в п'ятницю, тому фактично готувалась до наступної гри лише два дні. Олімпік ж, навпаки, відпочиватиме найдовше з усіх команд УПЛ. Попередній матч донеччани зіграли ще в п'ятницю.

Зоря додає з кожним новим матчем, а моральний підйом після виходу у плей-офф ЛЄ може компенсувати фізичну втому гравців. Олімпік не виграє вже 6 виїзних матчів поспіль, в яких 4 рази зазнавав поразки. Юрій Вернидуб перемагав Романа Санжара 5 разів, а програв тільки двічі. Зоря показує цікавіший футбол, але ротації у її складі можуть дати шанс на позитивний результат Олімпіку.

Орієнтовні склади

Зоря: Махарадзе – Каменюка, Прийма, Сваток, Чеберко – Гордієнко, Харатін – Караваєв, Кочергін, Хомченовський – Рафаель

Олімпік: Кринський – Зубейко, Гришко, Кравченко. Євген Пасіч – Вакуленко, Максім Тейшейра – Ксьонз, Сондей, Балашов – Дегтярьов

Прогноз "Футбол 24" на матч Зоря – Олімпік: 1:0

Ворскла – Маріуполь

19 серпня, 19:30, Полтава, стадіон Ворскла імені О. Бутовського

Головний арбітр: Ярослав Козик (Мукачево)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1" (коментатор Андрій Столярчук), текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Ворскла програла усі 3 матчі сезону проти команд з верхньої шістки. Команда Сачка здолала лише Львів, та й то зі суддівським скандалом (суперник заробив чистий пенальті, а рефері помилково призначив штрафний). У полтавському клубі не платять зарплату вже 8 місяців, але гравці та тренери продовжують вірити своєму керівництву. Тим часом уже восени Ворскла стартує у груповоту турнірі Ліги Європи як бронзовий призери минулого розіграшу чемпіонату України.

Маріуполь без особливих шансів вилетів з ЛЄ, програвши в обох матчах Бордо. Не допомогла і тренерська лихоманка, якою занедужав французький клуб. Свій останній матч команда Бабича в УПЛ зіграла ще 5 серпня (гру з Динамо перенесли через завантаженість суперників у єврокубках). Після стартових поразок від Десни та Зорі "азовці" здолали Арсенал-Київ, але без переконливої гри. Маріуполь пропускав у кожному матчі сезону, причому переважно по 2 і більше голів.

Цікаво, що Ворскла перемагала свого нинішнього суперника рідше, ніж він її: 18 проти 20. Водночас Маріуполь не забиває у Полтаві вже 528 хвилин. Команда Сачка готується дебютувати на реконструйованому до Ліги Європи домашньому стадіоні. Свої ювілейні матчі у раках чемпіонатів України можуть провести Володимир Чеснаков (250) та Владислав Кулач (100).

Орієнтовні склади

Ворскла: Шуст – Пердута, Мартиненко, Мисик, Ребенок – Шарпар, Чеснаков – Кобахідзе, Карека, Кравченко – Коломоєць

Маріуполь: Худжамов – Дава, Білий, Биков – Кірюханцев, Тищенко, Мішньов, Вакула, Демірі – Борячук

Прогноз "Футбол 24" на матч Ворскла – Маріуполь: 2:1