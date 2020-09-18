Українські представники у Лізі Європи дізналися склади суддівських бригад, які обслужать матчі третього раунду кваліфікації.

На поєдинок Рієка – Колос призначений португалець Тьягу Мартінш, інформує офіційний сайт УЄФА. На лініях йому допомагатимуть Бруну Алвеш та Педру Алмейда.

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Десна розпочне в єврокубках матчем проти Вольфсбурга. Команду Рябоконя та "вовків" розсудить бельгієць Лорен Віссер. Його асистентами стануть Тібо Нійсен та Рієн Ванізере.

Додамо, що матчі обох українських клубів відбудуться 24 вересня. Колос вже встиг здолати Аріс (2:1) на попередній стадії, а для Десни це буде історичний дебют в єврокубках.

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