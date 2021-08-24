"Настрою, звісно, немає, ми програли 0:4. Однак, немає сенсу опускати голову, це лише початок чемпіонату. Усе попереду.

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Всі знають, що Динамо – чемпіон. Це завжди особливі ігри. Проте я вважаю, що ми будемо і далі вважатися одними з лідерів чемпіонату. Повторюся, це тільки початок, все попереду. Перший тайм ми відверто провалили, дуже низько сіли, а в другому нам уже нічого було втрачати і ми пішли в атаку", – сказав Тотовицький у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, у 5-му турі УПЛ кияни розгромили Десну 4:0 і очолили турнірну таблицю, ставши одноосібним лідером. Десна опустилась на третю сходинку і відстає від киян на один пункт.

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