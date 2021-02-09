Товариські матчі

Десна – Вентспілс – 2:3

Голи: Шевцов, 9, Полегенько, 14 – ?, 13, ?, 71, ?, 81

Старт поєдинку виявився результативним: до 15-ї хвилини рахунок був уже 2:1 на користь чернігівців, за Десну забили Шевцов та Полегенько.

Десна мінімально поступилась Кайсару в спарингу

А у другій половині Вентспілс зрівняв рахунок. Майже одразу латвійці залишились у меншості, проте це не допомогло Десні – Вентспілс відзначився ще раз та вирвав перемогу.

До слова, вже 13 лютого Десна відновить виступи у чемпіонаті України матчем проти Зорі.

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