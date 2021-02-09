Десна дозволила Вентспілсу у меншості здійснити камбек у спарингу
Десна завершила зимові збори матчем із латвійським Вентспілсом. Читайте звіт матчу на "Футбол 24".
Товариські матчі
Десна – Вентспілс – 2:3
Голи: Шевцов, 9, Полегенько, 14 – ?, 13, ?, 71, ?, 81
Старт поєдинку виявився результативним: до 15-ї хвилини рахунок був уже 2:1 на користь чернігівців, за Десну забили Шевцов та Полегенько.
Десна мінімально поступилась Кайсару в спарингу
А у другій половині Вентспілс зрівняв рахунок. Майже одразу латвійці залишились у меншості, проте це не допомогло Десні – Вентспілс відзначився ще раз та вирвав перемогу.
До слова, вже 13 лютого Десна відновить виступи у чемпіонаті України матчем проти Зорі.
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