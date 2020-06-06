Десна довела, що невипадково перебуває у верхній частині таблиці, – Свідерський

Колишній захисник збірної України та Шахтаря В'ячеслав Свидерський поділився очікуваннями від матчу 25-го туру УПЛ Шахтар – Десна.

"Я б так впевнено не віддавав три очки донецькій команді. Десна зараз добре виглядає, і гідно грає з Динамо, Зорею, і в минулому матчі "гірники" теж насилу зламали їх оборону. Команда Олександра Рябоконя довела, що вона не випадково знаходиться у верхній частині турнірної таблиці.

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Думаю, Шахтар чекає складний матч. Звичайно, маючи такий солідний відрив від переслідувачів в чемпіонаті, "гірники" можуть собі дозволити зіграти з запасом. Але, я думаю, після карантину гравці Шахтаря теж скучили за футболом і не будуть закидати шапками Десну. Упевнений, команда Каштру налаштуватися на цей матч як треба. У будь-якому випадку, в Києві теж буде цікавий матч", – зазначив Свідерський в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, поєдинок Шахтар – Десна відбудеться вже сьогодні о 17:00. Шахтар очолює турнірну таблицю з 62 очками в активі, а Десна бореться з Динамо та Зорею за другу сходинку – в усіх трьох команд по 46 пунктів.

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