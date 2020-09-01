Чернігівський клуб на стадії третього раунду кваліфікації ЛЄ чекатиме на когось з пари Кукес (Албанія) – Вольфсбург (Німеччина). Через сліпий жереб команда Рябоконя змушена грати на виїзді.

Колос дізнався своїх потенційних суперників у Лізі Європи

Для Десни цей матч стане історичним дебютом в єврокубках. Стадія 3-го раунду кваліфікації складається з одного поєдинку, який відбудеться 24 вересня. Кукес в минулому сезоні став срібним призером чемпіонату Албанії, а Вольфсбург посів сьоме місце Бундесліги. "Вовки" у Лізі Європи перетиналися відразу з двома українськими командами – з Олександрією у групі та Шахтарем в 1/8 фіналу.

Нагадаємо, після 3 раунду командам доведеться пройти плей-офф, який визначить остаточний спиок учасників групового етапу Ліги Європи 2020/21.

Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЧ – Динамо Київ, Ребров, Мілевський, Яремчук і Ко дізналися суперників