Десна – Динамо: анонс матчу УПЛ

Десна в рамках 18-го туру УПЛ приймає Динамо. Анонс та прогноз на матч УПЛ читайте на "Футбол 24".

Поточний чемпіонат тішить появою кількох команд, які в рівній мірі заслуговують на звання третьої сили. Однією з них є Десна – прямо зараз цей колектив йде на третій сходинці в турнірній таблиці з відставанням у одне очко від другої та перевагою над Динамо за очними зустрічами. Та перемога на НСК Олімпійський у матчі першого кола стала ключовою для всього першого півріччя сіверян, адже після неї підопічні Олександра Рябоконя якщо й пропускали киян уперед, то лише на кілька турів. Тепер же у чернігівців випав ідеальний шанс відірватися від гранда – ну, і піти на зиму в статусі другої команди УПЛ.

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Ігрова форма Десни нині така, що про позитивний результат у поєдинку проти Динамо можна говорити цілком серйозно. Сіверяни виграли 6 з 10 останніх матчів в УПЛ із сумарним рахунком 18:3 – всього тиждень тому вони відвантажили 6 м'ячів у ворота Карпат. Щоправда, поруч з цими результатами розташувалися нічия з СК Дніпро-1 (1:1), поразка Шахтарю (0:1) та Зорі (1:2), а також фіаско з Колосом (0:2). Фейли з лідерами навряд чи сигналізують про проблеми чернігівців у топ-матчах, адже Олександрію вони розбили двічі (2:0 і 3:0). Тут більше слід говорити про налаштування: Десна – команда настрою, якого іноді їй не вистачає. Втім, поєдинку проти Динамо це не повинно стосуватися.

Тим паче, що нинішнє Динамо цілком дозволяє середнячкам сподіватися на успішні результати. Всього за два тижні кияни примудрилися вилетіти з Ліги Європи, програвши Мальме на виїзді та розписавши нічию з Лугано вдома, а також зазнавши поразки від Зорі на НСК Олімпійський. При цьому намітилася тенденція до явного погіршення гри: якщо у Швеції вдалося провести три голи, то із Зорею обмежилися кількома влучаннями в каркас з одним забитим м'ячем – ну а в четвер, попри 31 удар по воротах, зрівняти рахунок з 0:1 "біло-сині" змогли лише за 40 секунд до фінального свистка. Тут можна згадати і про перемогу над Олімпіком, який тримав нічию аж до 79-ї хвилини – суттєво поступатися гранду донеччани почали лише після вилучення на 73-й.

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Динамо впало в явну кризу, але це не має розхолоджувати Десну. Жорстко критикувати "біло-синіх" можна за будь-що, але тільки не за відсутність характеру – футболісти дійсно б'ються, а зараз вони будуть вмотивовані вдесятеро більше. Моментів кияни створюють багато, хоча їхня якість не завжди найкраща: середня кількість пострілів по воротах суперників в останніх п'яти матчах у Динамо дорівнює 19,4 – втім, із Зорею їх було всього 8, що майже вдвічі менше, ніж було у луганців. Дуже непогано віце-чемпіон виглядає на другому поверсі, та й певний клас у команди залишається. Словом, Десна не повинна сподіватися на одну лише кризу гранда – сьогодні доведеться попрацювати на межі можливостей.

Кадрова ситуація

Десні в поточному сезоні щастить. Команда дуже рідко залишається без ключових футболістів, а якщо і є якісь втрати, то тільки некритичні. Ця ідилія зберігається і перед матчем проти Динамо: сіверянам не зможе допомогти лише Артем Фаворов, який відбуває дискваліфікацію. Вірогідно, замість нього на поле вийде Дмитро Хльобас, хоча можливі й інші варіанти.

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У Динамо ситуація складніша. Тамаш Кадар у матчі проти Зорі "обнулився" по карткам, отримавши дискваліфікацію – втім, без нього кияни цілком могли б перемогти Лугано чи Зорю. Більш неприємними є травми Микити Бурди та Артема Бєсєдіна. Без першого "біло-сині" вже навчилися грати, а от втрата найкращого на цей момент форварда (попри всі фейли) може стати критичною. Замість нього в заявку поставили всього одного нападника – Франа Соля.

Орієнтовні склади на матч Десна – Динамо

Десна: Литовка – Д. Фаворов, Гітченко, Імереков, Мостовий – Богданов, Огіря – Калітвінцев, Хльобас, Кузик – Філіппов

Динамо: Бойко – Караваєв, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Циганков, Буяльський, Шепелєв, Вербіч – Соль

Десна – Динамо: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Фахівці з компанії Marathon Bet прогнозовано називають Динамо фаворитом. Коефіцієнт на звитягу киян становить 1,63, в той час як можливий тріумф Десни оцінили аж у 5,05. В нічию букмекери також не дуже вірять – на неї стоїть кф 4.05. Найбільш вірогідним рахунком експерти вважають 1:0 на користь "біло-синіх" – якщо ставка на цей результат виграє, ваш виграш збільшиться у 6,35 разів.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Нинішня Десна – дуже сильний у всіх аспектах колектив. Сіверяни класно пресингують (що є проблемою для Динамо) і гарно реалізовують моменти, а також славляться своєю обороною. За перше півріччя чернігівці пропустили всього 12 голів, що є найкращим результатом після Шахтаря (9 пропущених) і відповідає рівню Динамо. Крім того, підопічні Олександра Рябоконя добре розривають суперника на контратаках по флангах – саме через них вони перемогли киян на НСК Олімпійський і саме завдяки ним цей успіх тиждень тому повторила Зоря. Таким чином, можна прогнозувати бодай один гол у ворота гостей зі столиці.

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Втім, навіть проти нинішнього Динамо доведеться стрибати вище голови. З цим у чернігівців не завжди складається: так, попри потужний матч із Шахтарем, вони так і не змогли відігратися з 0:1, а Зоря впевнено била Десну ще більш впевнено. Невдачі з Колосом та СК Дніпро-1, а також голи від Карпат також не варто забувати – вони забивали сіверянам ледь не у першому ж моменті. У супервмотивованого віце-чемпіона гольових шансів буде вдесятеро більше, тож на один гол кияни награють. Як піде далі?

От в цьому й питання. У Динамо явні проблеми з психологією, а тут ще й вилетів основний форвард (який марнує купу моментів). Залишаються Вербіч, Циганков і загальнокомандний клас – втім, Десні є чим на нього відповісти. Загалом, прогнозувати точний результат зустрічі в цьому матчі важко, тож можна говорити лише про рівність колективів. Нічия в таких поєдинках цілком вірогідна – коли, як не зараз?

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