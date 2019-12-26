Десна буде підписувати лише тих футболістів, яких всі знають, сильних, – Рябоконь

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поділився планами щодо комплектації своєї команди.

"Я думаю, що нашу команду не потрібно дуже підсилювати. У жодному разі не варто розхитувати цю атмосферу і склад. Можливо, 2-3 людини – свіжа кров. Можливо, 2-3 людини підуть або закінчать з футболом через вік, але не більше.

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Ніяких переглядів, завжди дуже багато якихось пропозицій, якихось легіонерів, але ми цього робити не будемо. Якщо будемо брати когось, то футболістів, яких всі знають, сильних футболістів. Все інше – це втрата часу. У нас залишився кістяк з Першої ліги, і я в них впевнений на 100%", – сказав Рябоконь в інтерв'ю YouTube-каналу Дитинець.

Нагадаємо, на зимову паузу Десна пішла на четвертій сходинці УПЛ, здобувши 33 очки у 18 турах.

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