toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АРСЕНАЛ-КИЇВ - КАРПАТИ ДЕСНА - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Десна – Зоря: післяматчева прес-конференція Олександра Рябоконя

19:30 489 Читать на русском
Десна – Зоря: післяматчева прес-конференція Олександра Рябоконя
Олександр Рябоконь / ФК Львів

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поділився емоціями після поразки від Зорі (0:2).

"Був важкий матч. Шанси перемогти мала як Десна, так і Зоря. Напевно, перемогу здобув той, хто більше її заслуговував.

Вернидуб: У зимовий період клуби УПЛ повинні бути солідарні з Шахтарем і Динамо, які виступають у єврокубках

Зоря – команда без очевидних слабких місць, рівний склад. Непогано поставлена гра. Ми своїми шансами не скористалися, а суперник скористався, тому 0:2.

Матчі у грудні? Все це пов'язано з тими командами, які грають в єврокубках. Потрібно адаптуватися до таких умов. Нічого страшного. Звичайно, приємніше грати за комфортної погоди, але, повторюся, нічого страшного тут немає.

Дякую працівникам стадіону за хороше поле. У нас поки підлаштовуються під сильні клуби. Думаю, що для молодих хлопців не проблема зіграти на початку грудня", – передає слова Рябоконя офіційний сайт Зорі.

Десна – Зоря – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Україна17 тур

Десна - Зоря: Субота 01 грудня 2018

Десна
Матч завершено
0 : 2
Зоря
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Десна Десна Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Десна - Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
35
хв
Реал Мадрид
21:45
Валенсія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук