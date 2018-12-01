Десна – Зоря: післяматчева прес-конференція Олександра Рябоконя

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поділився емоціями після поразки від Зорі (0:2).

"Був важкий матч. Шанси перемогти мала як Десна, так і Зоря. Напевно, перемогу здобув той, хто більше її заслуговував.

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Зоря – команда без очевидних слабких місць, рівний склад. Непогано поставлена гра. Ми своїми шансами не скористалися, а суперник скористався, тому 0:2.

Матчі у грудні? Все це пов'язано з тими командами, які грають в єврокубках. Потрібно адаптуватися до таких умов. Нічого страшного. Звичайно, приємніше грати за комфортної погоди, але, повторюся, нічого страшного тут немає.

Дякую працівникам стадіону за хороше поле. У нас поки підлаштовуються під сильні клуби. Думаю, що для молодих хлопців не проблема зіграти на початку грудня", – передає слова Рябоконя офіційний сайт Зорі.

Десна – Зоря – 0:2 – відео голів та огляд матчу