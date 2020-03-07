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Десна – Зоря: Гуцуляк отримав суперечливе вилучення після підказки VAR

15:08 610 Читать на русском
Десна – Зоря: Гуцуляк отримав суперечливе вилучення після підказки VAR
Десна – Зоря / Фото з відкритих джерел

Катерина Монзуль у другому матчі поспіль показала червону картку після використання системи VAR.

21’ Олексій Гуцуляк
37’ Олександр Філіппов
 
Максим Луньов 45+4’
21’ Олексій Гуцуляк
37’ Олександр Філіппов
45+4’ Максим Луньов

У матчі 22-го туру української Прем’єр-ліги між десною та Зорею господарі вже на 20-й хвилині залишились у меншості. Форвард чернігівців Олексій Гуцуляк небезпечно зіграв біля свого штрафного майданчика, влетівши у гомілкостоп півзахисника Зорі Владлена Юрченка.

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Арбітр матчу Катерина Монзуль побігла переглядати відеоповтор, після якого показала 22-річному футболісту червону картку і залишила Десну у меншості. Цікаво, що Монзуль вже у другому поспіль матчі вилучає гравця – у попередньому для себе поєдинку між Динамо та СК Дніпро-1 вона показала дві червоні картки.

Нагадаємо, у цьому турі VAR повинен був працювати на матчі Олександрія – Динамо, однак пізніше систему перенесли на матч Десна – Зоря.

Десна – Зоря, Ворскла – Олімпік: анонс матчів УПЛ

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Теги
Зоря Зоря Десна - Зоря Катерина Монзуль Відеоновини Відеоасистент арбітра (VAR) Десна Десна Головне Олексій Гуцуляк Олексій Гуцуляк Арбітри Відеопомічник арбітра Владлен Юрченко Владлен Юрченко
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