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Десна – Шахтар: суддівські призначення на матч лідерів УПЛ й інші поєдинки 30 туру

15:22 - Читать на русском
Десна – Шахтар: суддівські призначення на матч лідерів УПЛ й інші поєдинки 30 туру
Десна – Шахтар: матч пройде 12 липня / ФК Шахтар

Комітет арбітрів УАФ оголосив склад суддівських бригад, які будуть обслуговувати поєдинки 30 туру Прем'єр-ліги.

Центральним протистоянням туру стане зустріч у Чернігові, де гратимуть лідери УПЛ Шахтар і Десна. Головним арбітром поєдинку стане Анатолій Абдула з Харкова, інформує офіційний сайт УАФ.

Зауважимо, що Ворскла отримає технічну перемогу над Карпатами, адже рішенням КДК УАФ "леви" були виключені з Прем'єр-ліги за дві поспіль неявки без поважних причин.

Карпати офіційно виключені з УПЛ

11 липня

Колос – Зоря – Максим Козиряцький;

СК Дніпро-1 – Львів – Віктор Копієвський.

12 липня

Олександрія – Динамо – Віталій Романов (VAR – Євген Арановський);

Десна – Шахтар – Анатолій Абдула;

Маріуполь – Олімпік – Володимир Новохатній.

Зауважимо за 3 тури до фінішу Десна та Динамо набрали однакову кількість очок, але чернігівці посідають 2 місце завдяки кращим результатам в очних матчах. Зоря відстає на 1 пункт, посідаючи 4 позицію.

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