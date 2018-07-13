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Десна – Шахтар: матч відбудеться у Чернігові

13:34 205 Читать на русском
Десна – Шахтар: матч відбудеться у Чернігові
Десна – Шахтар: матч відбудеться у Чернігові

Новачок УПЛ чернігівська Десна розпочне сезон на домашній арені.

Матч 1 туру УПЛ Десна – Шахтар відбудеться у Чернігові, повідомляє сайт новачка УПЛ.

Ковпак розповів, що підписав контракт з Десною

Раніше повідомлялося, що Десна може грати домашні матчі на Оболонь-Арені через неготовність власного стадіону.

Втім, клубу вдалося підготувати стадіон імені Гагаріна до матчів УПЛ.

Матч 1 туру УПЛ Десна – Шахтар відбудеться 25 липня, початок матчу – о 17:00.

Україна1 тур

Десна - Шахтар: Середа 25 липня 2018

Десна
до матчу
12
дн
:
2
год
:
53
хв
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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Десна - Шахтар Десна Десна
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