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Десна – Шахтар: матч розсудить Монзуль – суддівські призначення 8 туру УПЛ

10:38 284 Читать на русском
Десна – Шахтар: матч розсудить Монзуль – суддівські призначення 8 туру УПЛ
Катерина Монзуль / УЄФА

Комітет арбітрів УАФ оприлюднив суддівські призначення на матчі 8 туру УПЛ.

 

Комітет арбітрів УАФ на своєму офіційному сайті повідомив про суддівські призначення на матчі 8 туру УПЛ.

"Якби його відпустили з "Динамо" раніше, може була б інша доля". Яким у нашій пам’яті назавжди залишиться Андрій Гусін

СК Дніпро-1 – Карпати: Денис Шурман (Київська обл.)

Львів – Олімпік: Дмитро Кутаков (Київська обл.)

Зоря – Маріуполь: Микола Балакін (Київська обл.)

Десна – Шахтар: Катерина Монзуль (Харків)

Ворскла – Динамо: Юрій Можаровський (Львів)

Колос – Олександрія: Дмитро Кривушкін (Харків)

Наші за кордоном. Дебют Селезньова, стабільні Яремчук та Хобленко, п’ята Олійника, жахи Дитятьєва

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Теги
Шахтар Шахтар Десна Десна Катерина Монзуль Комітет арбітрів УАФ Десна - Шахтар
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