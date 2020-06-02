Десна – Шахтар: клуби змінили місце проведення матчу

Десна та Шахтар вирішили не проводити поєдинок 25-го туру УПЛ в Чернігові, як було заплановано.

Матч Десна – Шахтар відбудеться 6 червня на НСК Олімпійський замість запланованого поєдинку в Чернігові, інформує офіційний сайт "гірників".

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"Відповідно до календаря другого етапу Прем'єр-ліги сезону-2019/20 Десна в 25-му турі повинна була прийняти "гірників" в Чернігові. Але за згодою клубів матч перенесений до Києва, а номінальним господарем виступить Шахтар", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Шахтар одноосібно очолює турнірну таблицю УПЛ з 62 очками, а Десна з 46 пунктами посідає третю сходинку.

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