Десна – Шахтар: канал "Футбол 1" зробив новий відеоогляд матчу, додавши туди скандальний епізод з незарахованим голом

Телеканал "Футбол 1" додав до відеоогляду поєдинку 1-го туру УПЛ 2018/18 Десна – Шахтар момент з незарахованим голом господарів.

Нагадаємо, Шахтар здолав Десну з рахунком 2:0 завдяки голам Мораєса та Марлоса.

Поєдинок був затьмарений помилкою асистента арбітра, який помилково зафіксував офсайд, через який було незараховано гол Десни за рахунку 0:0.

Ступар – про скандал у матчі Десна – Шахтар: Бригада арбітрів відібрала гол у господарів

Цей момент не потрапив до відеоогляду матчу, який був зроблений телеканалом "Футбол 1". У новій версії дайджесту вказаний епізод вже є.

Причини відсутності епізоду в попередній версії відео невідомі.