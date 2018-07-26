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Десна – Шахтар: канал "Футбол 1" зробив новий відеоогляд матчу, додавши туди скандальний епізод з незарахованим голом

13:51 2430 Читать на русском
Десна – Шахтар: канал "Футбол 1" зробив новий відеоогляд матчу, додавши туди скандальний епізод з незарахованим голом
Десна – Шахтар / фото: ФК Шахтар

Телеканал "Футбол 1" додав до відеоогляду поєдинку 1-го туру УПЛ 2018/18 Десна – Шахтар момент з незарахованим голом господарів.

Нагадаємо, Шахтар здолав Десну з рахунком 2:0 завдяки голам Мораєса та Марлоса.

Поєдинок був затьмарений помилкою асистента арбітра, який помилково зафіксував офсайд, через який було незараховано гол Десни за рахунку 0:0.

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Цей момент не потрапив до відеоогляду матчу, який був зроблений телеканалом "Футбол 1". У новій версії дайджесту вказаний епізод вже є.

Причини відсутності епізоду в попередній версії відео невідомі.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Україна1 тур

Десна - Шахтар: Середа 25 липня 2018

Десна
Матч завершено
0 : 2
Шахтар
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