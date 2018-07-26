Десна – Шахтар: канал "Футбол 1" зробив новий відеоогляд матчу, додавши туди скандальний епізод з незарахованим голом

Збірна України — 14:50 1028
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Україна – Португалія: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2018 U-19
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Вернидуб – найкращий тренер 1-го туру УПЛУкраїна — 13:24 409
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ФФУ готує дискваліфікацію десятків людей, – журналістУкраїна — 13:00 1110
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Зінченко проти Ліверпуля: компліменти та високі оцінки від англійських ЗМІ і відео всіх дій українцяТовариські матчі — 12:25 3872
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Україна у півфіналі Євро-2018 U-19: суперник не забиває з метра, але має історичного чемпіона і партнера ЯрмоленкаЗбірна України — 11:30 3631
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