Чернігівський клуб має серйозні кадрові втрати у матчі 5-го туру УПЛ проти Шахтаря.

Євген Паст, Максим Імереков, Андрій Гітченко та Дмитро Хльобас ізольовані від команди через хворобу, а тому пропускають матч проти Шахтаря, повідомляє телеканал Футбол.

Десна – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Поки невідомо, чи гравці захворіли на коронавірус – лише завтра вони здаватимуть ПЦР-тест на наявність COVID-19 в організмі.

До слова, Десна з 8 пунктами посідала 5 місце на момент початку зустрічі із Шахтарем.

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