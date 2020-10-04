Десна – Шахтар: четверо лідерів чернігівців пропускають матч через підозру на COVID-19
18:18 - Читать на русском
Чернігівський клуб має серйозні кадрові втрати у матчі 5-го туру УПЛ проти Шахтаря.
17’ Андрій Мостовий
Дентінью 79’
17’ Андрій Мостовий
79’ Дентінью
Євген Паст, Максим Імереков, Андрій Гітченко та Дмитро Хльобас ізольовані від команди через хворобу, а тому пропускають матч проти Шахтаря, повідомляє телеканал Футбол.
Десна – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ
Поки невідомо, чи гравці захворіли на коронавірус – лише завтра вони здаватимуть ПЦР-тест на наявність COVID-19 в організмі.
До слова, Десна з 8 пунктами посідала 5 місце на момент початку зустрічі із Шахтарем.
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