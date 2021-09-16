"Найнебезпечніший гравець Руху? Добротна команда, а найбільш небезпечним гравцем я б назвав головного тренера (Леоніда Кучука – прим. "Футбол 24"), тому що він дуже детально все розбирає і налаштовує футболістів.

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Чесно кажучи, у мене є друзі, знайомі в Руху, але все це відходить на другий план, тому що головне – здобути перемогу в п'ятницю. Ми давно не перемагали – 3 гри без перемог. Тому зараз потрібно здобути 3 очки. Принципова для мене ця гра чи ні? Для мене це звичайний календарний матч, на який потрібно вийти і докласти максимум зусиль для перемоги.

Десна привчила уболівальників до гарних результатів. Тому, виходячи на домашні матчі, ми повинні думати тільки про перемогу", – зазначив Мисак у коментарі Footboom.

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