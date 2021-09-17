Єврокубковий мідвік українського футболу нарешті завершився, але починається новий цикл – вихідні з УПЛ! Тур відкриє поєдинок у Чернігові, де нестабільна Десна прийме не менш нестабільний Рух. Фаворита пари визначити не так вже й просто: обидва колективи доволі сильні в кадровому плані, однак львів'яни мають купу ігрових проблем та демонструють дуже "сухий" стиль, а сіверяни при яскравості своєї гри не знають перемог вже у трьох матчах поспіль – причому двічі вони програли з рахунком 0:4. До того ж, у ЗМІ говорять про значну заборгованість по зарплатні.

Фіаско підопічних Олександра Рябоконя у поєдинках проти Вереса та Динамо цілком могло продовжитись виносом у Полтаві тиждень тому. Ворскла ще до 17-ї хвилини забила двічі, а трохи згодом суперник перевірив на міцність стійку воріт Десни – втім, вже на 32-й чернігівці зрівняли рахунок. В другому таймі гра пішла на зустрічних курсах, причому гості були ближчими до перемоги. У підсумку все завершилось нічиєю, після якої залишилось дуже багато запитань.

Чи завершилась криза у грі сіверян? Наскільки серйозний вплив відсутності зарплаті? Чи може колектив боротись з таким футболом за єврокубки? На частину з цих питань може дати відповідь зустріч проти Руха.

Львів'яни під керівництвом Леоніда Кучука демонструють неоднозначний футбол. "Жовто-чорні" ставлять на гру від оборони, створюючи мінімальну кількість моментів – наприклад, у львівському дербі вони завдали всього двох ударів по воротах. При цьому не можна сказати, що команда класно захищається, однак збити темп суперникам і нав'язати свій сценарій матчу їй вдається з перемінним успіхом.

Поки що результати виправдовують стиль, однак львів'янам дуже сильно щастить. При перемозі над Вересом колектив провів всього один хороший тайм, Колос вирвав нічию з Рухом у меншості, Львів програв йому мінімально через автогол, а Зоря тиждень тому створила достатньо нагод для звитяги – ну, принаймні їх було значно більше, ніж у підопічних Леоніда Кучука. Переграти луганців вдалося завдяки одній атаці, в якій оборонці самі подарували м'яч Борячуку. При цьому у матчі з СК Дніпро-1 "жовто-чорних" винесли в одні ворота.

З плином часу футбол рухівців повинен стати стабільнішим, однак для більшої впевненості у своїх силах потрібно проводити переможні серії. Благо, в УПЛ всі команди більш-менш рівні, а Десну в Чернігові громив навіть новачок з першоліговим складом.

Кадрова ситуація

Травмовані: Дідик (Рух)

Дискваліфіковані: Селін – Карабін

Орієнтовні склади на матч Десна – Рух

Десна: Мисак – Сафронов, Цимбалюк, Ковтун, Картушов – Домбровський, Завійський – Калітвінцев, Тотовицький, Болбат – Безбородько

Рух: Паньків – Гагун, Білий, Стаменковіч, Мисик – Мартинюк – Бойчук, Федорчук, Оріховський, Климчук – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

У грі обох команд виникає багато питань. Не викликає сумнівів лише слабкість оборони – особливо це стосується Десни, в якої позаду прохідний двір. Втім, сіверяни компенсують проблеми із захистом дуже потужною грою в атаці, причому вона не тільки результативна, а й грамотно організована тактично.

Рух в цьому плані набагато слабший. У львів'ян в принципі найгірший напад у чемпіонаті – команда награла всього на 4,82 очікуваних голів. Забити більше одного м'яча за гру "жовто-чорним" не вдається, а здобуті результати великою мірою тримаються на хорошій грі голкіперів.

Робити якісь прогнози на матчі УПЛ важко, але сіверяни виглядають агресивніше, а мотивація здобути першу за три тури перемогу у них шалена. Рух же давно ходить по тонкій кризі, причому в матчі з реально сильним суперником – СК Дніпро-1 – колектив вже провалювався. Десна ж не слабша. Саме тому варто поставити на перемогу підопічних Олександра Рябоконя.

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