"Ми занадто багато дозволили супернику створити в атаці. У такому матчі треба вигризати м'яч, відбирати його на кожній ділянці поля, не давати супернику вільних зон. Десна відчувала себе дуже вільно на нашій половині поля.

Десна – Олімпік – 2:0 – відео голів та огляд матчу

З чим це пов'язано? У нас випав Іван Зотько. Він зламав ключицю. Буде потрібна операція. На його позиції сьогодні вийшов новий гравець. Для нього це була перша гра на такому рівні. Ми припустились багатьох помилок в обороні. Попереду багато роботи по розбору цього матчу.

Чи змінив би щось, якби знову починали цей матч спочатку? Ми розбирали Десну, знали, що вони дуже часто грають довгими закиданнями м'яча. Саме так і прийшов перший гол у наші ворота. Другий гол, до речі, був забитий з офсайду. Ми переглядали у роздягальні повтор.

Наприкінці матчу намагалися врятувати поєдинок і провели кілька замін, щоб спробувати виправити ситуацію. Хотіли більше нагнітати, створювати тиск на оборону Десни. Хотіли забити, але не вийшло", – цитує Климовського офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, перемога принесла Десні 12 очок і підняла на четверту сходинку турнірної таблиці, Олімпік з 9 пунктами залишився восьмим.

Десна впевнено здолала Олімпік і впритул наблизилася до Шахтаря