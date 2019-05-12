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Десна –​​​​​​​ Олімпік –​​​​​​​ 2:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

12 травня 18:01 222 Читать на русском
Десна –​​​​​​​ Олімпік –​​​​​​​ 2:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
Десна –​​​​​​​ Олімпік –​​​​​​​ 2:1 / ФК Десна

Десна в матчі 28 туру УПЛ вдома перемогла Олімпік. Дивіться відео голів та огляд матчу.

16’ Денис Фаворов
48’ Олександр Філіппов
 
Матар Дійє 51’
16’ Денис Фаворов
48’ Олександр Філіппов
51’ Матар Дійє

Десна, яка не має особливої турнірної мотивації, вдома приймала Олімпік. Сіверяни відкрили рахунок вже на 16-й хвилині зусиллями Дениса Фаворова. Одразу по перерві Олександр Філіппов подвоїв перевагу, але за 3 хвилини Матар Дійє повернув інтригу у зустріч.

Десна легко обіграла Олімпік і закріпилася на вершині другої "шістки"

Десна із 38 очками займає 7 сходинку в турнірній таблиці, тоді як Олімпік на 9 позиції з 28 пунктами.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Олімпік Олімпік Відеоновини Десна Десна Десна - Олімпік
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