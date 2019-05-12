Десна в матчі 28 туру УПЛ вдома перемогла Олімпік. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Десна, яка не має особливої турнірної мотивації, вдома приймала Олімпік. Сіверяни відкрили рахунок вже на 16-й хвилині зусиллями Дениса Фаворова. Одразу по перерві Олександр Філіппов подвоїв перевагу, але за 3 хвилини Матар Дійє повернув інтригу у зустріч.

Десна легко обіграла Олімпік і закріпилася на вершині другої "шістки"

Десна із 38 очками займає 7 сходинку в турнірній таблиці, тоді як Олімпік на 9 позиції з 28 пунктами.