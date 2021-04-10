Десна – Олександрія

10 квітня, 19:30. Чернігів, стадіон ім. Ю. Гагаріна

Головний арбітр: Денис Шурман (Вишневе)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2".

Олександрія має всі шанси залишитися без єврокубків другий рік поспіль. Не погоджуєтесь? Ну тоді потрібно обігрувати прямих конкурентів. Ось Десну, наприклад. Чернігівці, які посідають четверту сходинку, випереджають колектив Шарана на 7 очок. Класичне "зараз, або ніколи" – це саме той випадок.

У команди Рябоконя – теж не все гладко. Замахнутися на "бронзу" – важкувато, Зоря доволі переконлива. А збереженню статусу "четвертої сили" загрожуть Ворскла і Колос. У весняній частині чемпіонату Десна та Олександрія йдуть в ногу – по 3 перемоги, по 3 поразки та по 1 нічиїй. Амбіції Чернігова добряче похитнули два поспіль фіаско – від Шахтаря (0:4) і СК Дніпро-1 (0:2). Щоправда, минулого тижня команда із півночі покращила собі настрій сухою перемогою над Олімпіком. А ось серія невдач Олександрії поки що відкрита – поразки від Динамо та Інгульця.

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В особистих зустрічах між суперниками на рівні УПЛ – практично повна рівновага. Тричі перемогла Десна, двічі – Олександрія. Ще два матчі закінчилися миром. Зокрема, побачення у першому колі чинного сезону. Тоді, в останній день жовтня, на газоні Ніки підопічні Шарана і Рябоконя видали добротне шоу, справжні футбольні гойдалки – 0:1, 2:1, 2:2. Це вже традиція, коли у матчах між собою вони забивають у середньому понад три м’ячі.

У складі Десни ми сьогодні точно не побачимо двох важливих виконавців: замість травмованого основного голкіпера Євгена Паста зіграє Ігор Литовка, а на позиції центрфорварда вийде Денис Безбородько (3 голи у чинному сезоні). Зазвичай ми звикли бачити на вістрі Пилипа Будківського, проте головний форвард команди заліковує ушкодження латеральної зв’язки коліна. У принципі, втрата – не катастрофічна. Той же Андрій Тотовицький залюбки завершує атаки команди (7 голів у сезоні). У гостей явних кадрових проблем не спостерігається, за винятком травмованого хавбека Артема Гордієнка.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Попри доволі надійну оборону Олександрії, Чернігів уміє підбирати ключі до її воріт. Десна – лідер чемпіонату за очками, набраними на власному полі (щоправда, Динамо та Шахтар зіграли в рідних стінах менше матчів). Натомість команда Шарана дуже невпевнено почувається на виїзді – одна перемога у дев’яти матчах і шість набраних очок. Гірші гостьові показники лише у Руха та Миная. Усе це віщує для Десни черговий успіх.

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