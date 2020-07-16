Десна – Олександрія: анонс матчу УПЛ

Десна в рамках 31-го туру УПЛ приймає Олександрію. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Десна після поразки Шахтарю опустилася на четверту позицію в турнірній таблиці, але шанси на срібло ще не втрачені – до другого місця всього два очки, а Динамо та Зоря сьогодні зійдуться в очній зустрічі. Чернігівців у цьому матчі суто теоретично влаштовує перемога киян, але реально потрібна нічия – тоді доля срібних медалей буде вирішена в поєдинку між Десною та Зорею. Так чи інакше, обидва результати не матимуть для сіверян сенсу без їхньої звитяги над Олександрією прямо зараз.

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Не можна сказати, що чернігівці розчарували з Шахтарем. "Гірники" просто реалізували перевагу в позиційних атаках та індивідуальному виконанні, покаравши за суперника за помилки позаду, а підопічні Олександра Рябоконя забили зі стандарту та обрізці в центральній частині поля – не сподобався тільки програш єдиноборств, слабка реалізація низки моментів і другий гол Шахтаря, перед яким донеччани накрили всіх трьох захисників і легко забрали м'яч. Поразка більше говорить про проблеми з характером, адже це було лобова зустріч – як і абсолютно програшний поєдинок проти Зорі.

Втім, на своєму рівні Десна виглядає чи не найбільш стабільною командою з хорошою результативністю. В попередніх турах чернігівці накидали 10 голів Колосу й Олександрії, заколотили "трьошку" Динамо, та і Шахтарю за два поєдинки вдалося забити чотири м'ячі з трьох шансів. Сильні сторони цієї команди зрозумілі – гарна робота на стандартах, швидкі контратаки з перманентно гострим завершенням та широка лава запасних. Цього достатньо для прориву на друге місце, хоча нині вже не все залежить від сіверян.

Олександрія після двох поспіль виносів по 1:5 та поразки Колосу втратила будь-які шанси на медалі, а на шосту позицію команда не опуститься. Всі вже встигли списати "жовто-чорних", а Володимира Шарана ЗМІ навіть почали відправляти у відставку, однак бути хлопчиками для биття його підопічним явно не хочеться. Олександрійці ледь не зірвали чемпіонську вечірку Шахтарю, а в останніх двох турах відібрали очки у Зорі та зіграли внічию з Динамо – результати виглядали заслуженими, попри всі претензії суперників до арбітрів. Усім команда забила по два голи, від усіх пропустила не менше. Матчі виглядали дуже конкурентно.

Олександрія чимось схожа на Десну своїм бажанням постійно вилітати в контратаки й заробляти якомога більше стандартів. В обороні ж команда ставить міцний блок в центральній частині поля й всім складом сидить за лінією м'яча – тактика банальна, але навіть Шахтар ледь не обламав свої зуби об неї. Втім, підопічні Володимира Шарана сильно поступаються чернігівцям у стабільності свого захисту, а в атаці вони зовсім слабенькі – три з чотирьох останніх голів були проведені з пенальті, переважна частина інших у першій шістці прилітала з контрвипадів або стандартів. В позиційному наступі Олександрія є аусайдером групи лідерів УПЛ.

Кадрова ситуація

У Десни все стабільно – Олексій Гуцуляк в лазареті, а учать у матчі Влада Калітвінцева перебуває під питанням. Натомість, знову доступний Юхим Конопля, який пропускав матч проти Шахтаря через умови оренди. Дискваліфікованих у складі чернігівської команди немає.

В Олександрії ситуація складніша хоча б тому, що клуб не повідомляв про зміни в ній. Під питанням участь Артема Сітала, який травмувався з Динамо – пошкодження не виглядало серйозним, але скоро плей-офф, тож Володимир Шаран може й поберегти основного форварда. Крім того, перед поєдинком проти киян індивідуально працювали Дмитро Гречишкін і Павло Пашаєв – на короткому відео з позавчорашнього тренування першого можна побачити разом з командою, а от другого не знайти.

Команда в гарному настрої готується до матчу #ДеснаОлександрія pic.twitter.com/wof1ZKP4J9 — FC Olexandriуa (@FCO1948) July 14, 2020

Натомість, знову може зіграти Роман Вантух, який пропускав попередній тур через умови оренди. У списку дискваліфікованих олександрійців немає.

Орієнтовні склади на матч Десна – Олександрія

Десна: Паст – Фаворов, Гітченко, Тамм, Імереков – Домбровський, Огіря – Конопля, Тотовицький, Кузик – Філіппов

Олександрія: Паньків – Мірошніченко, Дубра, Бабогло, Вантух – Гречишкін – Лучкевич, Банада, Ковалець, Третьяков – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Олександрії навряд чи сподобалось побиття від Десни з рахунком 1:5 у себе вдома, тож сьогодні підопічні Володимира Шарана явно забажають взяти реванш. З характером у них проблем немає – доведено матчами проти Зорі та Динамо. З ігрової ями "жовто-чорні", схоже, також вилізли. Значить, буде бій. Вірогідно, будуть і голи у ворота Паста – той із Шахтарем серйозно наплужив, та і загалом, при всіх чеснотах оборони сіверян, востаннє Десна залишала свої ворота сухими аж у травні.

Втім, Десні перемога потрібна за будь-яку ціну. Навіть якщо в паралельному матчі все буде йти не на користь лігочемпіонівських амбіцій чернігівців, в них залишатимуться шанси на історичну бронзу – словом, осічка недопустима. В ігровому ж плані Десна сильніша за всіма показниками, в неї стабільніша оборона й ширша лава запасних. Зрештою, команда більш гнучка тактично й неймовірно швидка для свого рівня, а в атаці у неї і більший вибір, і вища результативність виконавців.

В принципі, нічого не дивного не станеться, якщо Олександрія відбере очки і у Десни, але суто на папері підопічні Олександра Рябоконя залишаються фаворитами зустрічі. Чернігівцям буде непросто, але вони повинні перемогти.

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