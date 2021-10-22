Десна – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу
21:52 - Читать на русском
Десна та Олександрія розійшлись бойовим миром у 12-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
завершено
Максим Третьяков 28’
28’ Максим Третьяков
Гості не надто агресивно виглядали біля воріт чернігівців, але зуміли забити першими. Калюжний віддав на Третьякова, а Максим результативно пробив. Десна відповіла швидко – Безбородько розстріляв Білика після прострілу Картушова.
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По перерві команди мали ще кілька моментів, але більше не забивали. Олександрія набрала 19 очок, а Десна – 18. Обидва колективи розташувались у середині турнірної таблиці Прем'єр-ліги.
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