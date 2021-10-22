Десна та Олександрія розійшлись бойовим миром у 12-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Гості не надто агресивно виглядали біля воріт чернігівців, але зуміли забити першими. Калюжний віддав на Третьякова, а Максим результативно пробив. Десна відповіла швидко – Безбородько розстріляв Білика після прострілу Картушова.

Десна розписала результативну нічию з Олександрією – сіверяни не виграли у п'ятому матчі поспіль

По перерві команди мали ще кілька моментів, але більше не забивали. Олександрія набрала 19 очок, а Десна – 18. Обидва колективи розташувались у середині турнірної таблиці Прем'єр-ліги.