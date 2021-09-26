Десна – Металіст 1925 – 1:2 – відео голів та огляд матчу
22:52 - Читать на русском
Десна приймала Металіст 1925 в рамках 9-го туру чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
завершено
Марлісон 1’
Дмитро Кравченко 49’
1’ Марлісон
49’ Дмитро Кравченко
Гості шокували Десну, яка вважалась фаворитом зустрічі, вже на першій хвилині – Марлісон відкрив рахунок.
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Радість харків'ян була не довгою, Тотовицький швидко вирівняв становище. Здавалось, що Десна навіть здатна вирвати перемогу у поєдинку, але сталось навпаки. Кравченко забив вирішальний гол та приніс три очки гостям.
Металіст 1925 піднявся на 10-те місце, Десна розташувалась на 6-й сходинці.
Металіст 1925 переміг Десну, обірвавши 5-матчеву безвиграшну серію в УПЛ – сіверяни не змогли вийти на третю позицію
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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