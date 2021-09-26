Десна приймала Металіст 1925 в рамках 9-го туру чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Гості шокували Десну, яка вважалась фаворитом зустрічі, вже на першій хвилині – Марлісон відкрив рахунок.

СК Дніпро-1 – Зоря – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Радість харків'ян була не довгою, Тотовицький швидко вирівняв становище. Здавалось, що Десна навіть здатна вирвати перемогу у поєдинку, але сталось навпаки. Кравченко забив вирішальний гол та приніс три очки гостям.

Металіст 1925 піднявся на 10-те місце, Десна розташувалась на 6-й сходинці.

Металіст 1925 переміг Десну, обірвавши 5-матчеву безвиграшну серію в УПЛ – сіверяни не змогли вийти на третю позицію