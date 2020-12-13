Десна – Маріуполь

В останній день українського футбольного 2020-го календар подарував досить цікаві зустрічі середнячків. Першу з них проведуть Десна та Маріуполь – на жаль, особливого турнірного значення поєдинок не матиме, адже чернігівці за будь-яких розкладів точно залишиться зимувати на третій позиції в таблиці.

Матч Десна – Маріуполь офіційно перенесений до Києва

Щоправда, підопічні Олександра Рябоконя явно не проти відірватись від четвертої Ворскли на три очки – тим паче, що команду в разі невдачі можуть підперти знизу Зоря або Олександрія. Та і останні результати у чернігівців не такі потужні, щоб можна було бити байдики – Десна чергує перемоги, нічиї та поразки, а реальних голів у неї аж на вісім менше, ніж очікуваних. Словом, цьому колективу є що доводити.

Для Маріуполя матч значно важливіший, адже азовцям випав шанс зазимувати у зоні Ліги Європи. До п'ятої сходинки їм не вистачає всього трьох залікових балів, а до третьої – чотирьох. Боротись є за що, однак результати підопічних Остапа Маркевича нині не вражають – в останніх десяти поєдинках вони здобули три перемоги, перегравши Минай (завдяки "лівому" пенальті в компенсований час), Львів і аматорську Вікторію.

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Щоправда, в рамках УПЛ азовці поступились лишень грандам і Колосу (теж несправедливо), а з Олімпіком вони розписали найкращий матч поточного чемпіонату (3:3) – втім, команда вилетіла з Кубку від Вереса. Словом, нинішній Маріуполь – це вкрай нестабільний середнячок.

Кадрова ситуація

Травмовані: Танковський, Кирюханцев, Кащук, Биков (Маріуполь)

Дискваліфіковані: Калітвінцев (Десна)

Орієнтовні склади на матч Десна – Маріуполь

Десна: Паст – Тамм, Гітченко, Єрмаков – Конопля, Огіря, Арвеладзе, Мостовий – Дегтярьов, Мудрик – Будківський

Маріуполь: Кудрик – Доброхотов, Муравський, Чоботенко, Стасюк – Петерман – Горбунов, Очеретько, Мишньов, Топалов – Сікан

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко щось прогнозувати у таких поєдинках. Загалом, Десна значно сильніше – прямо зараз сіверяни є головними претендентами на бронзі. Втім, у команди шалені проблеми з реалізацією, а провести бодай коротку серію перемог підопічним Олександра Рябоконя не вдається. Навіть Ворсклі тиждень тому вони забили аж у компенсований час, а Львову чернігівці програли при 26 ударах по воротах та кількох влучаннях у стійку.

Маріуполь же моменти не розтринькує і загалом вміє витискати необхідний рахунок. Навіть у ворота Динамо та Шахтаря азовцям вдалося забити. Ігровий стиль колективу Остапа Маркевича досить противний, а після двох поспіль поразок йому ще й захочеться реабілітуватись – а от Десні, по суті, нічого не потрібно. Саме тому можна прогнозувати результативну нічию.

Олександрія – Зоря

Футбольний рік закриє поєдинок на КСК Ніка між Олександрією та Зорею. Його цілком можна назвати центральним матчем неділі, якщо не всього туру загалом – і турнірні завдання тут вирішуватимуть серйозні. Застрибнути на третю сходинку вже не вдасться, але переможець може впритул наблизитись до неї й зазимувати у зоні Ліги Європи. Нині ж обидва колективи розділяє всього один заліковий бал.

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Луганці підходять до зустрічі у хорошій формі, після міжнародної паузи розгромивши АЕК і Минай, перегравши Лестер і прибивши СК Дніпро-1 – лишень у Бразі вражаюча серія Зорі обірвалась, однак в цілому футбол підопічних Віктора Скрипника тішить око. У ньому все менше недоліків, але все більше тактичної гнучкості та якості просування м'яча, хоча в останньому матчі це кудись зникло.

Олександрія на тлі такого колективу виглядає простіше, розписавши чотири нічиї в останніх чотирьох турах – "жовто-чорні" розділили очки з Колосом, Десною, Рухом і Шахтарем. Крім того, футболісти Володимира Шарана мінімально перемогли Львів та розгромили Минай у Кубку. Все це змушує поважати Олександрію – тим паче, що у рідних стінах команда зазнала всього однієї поразки, а у чотирьох поєдинках на КСК Ніка господарі взагалі забивали по чотири голи. Навіть резервом. Так, це було вже давно, але факт залишається фактом. Зорі сьогодні буде непросто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Руфаті, Цвек (Зоря)

Дискваліфіковані: Гречишкін, Мишенко (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Зоря

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Дубра, Вантух – Банада – Лучкевич, Грицук, Ковалець, Третьяков – Сітало

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Циганікс – Іванісеня – Кочергін, Назарина, Кабаєв – Громов, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Як і у випадку з матчем Десни, робити якісь прогнози важко. Зоря сильніша, але більш втомлена – Олександрія слабша, але грає вдома. Луганці демонструють значно цікавіший з тактичної точку зору футбол і мають кращі кадри, однак стиль "жовто-чорних" роками заточували під протистояння таким командам – а Зорі в минулому сезоні вони не програли жоден з чотирьох матчів. Нещодавно Олександрія зіграла у нічию із Шахтарем на виїзді, хоча навряд чи підопічним Володимира Шарана вдалось би громити АЕК і бити Лестер.

Словом, команди приблизно рівні один одному. Саме тому найбільш вірогідним результатом є результативна нічия.

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