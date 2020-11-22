В рамках 10-го туру УПЛ Десна приймає Львів, Минай зустрінеться з СК Дніпром-1, а Ворскла – з Колосом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Десна – Львів

У поточному сезоні середняки не тішать стабільністю, однак Десна серед усіх героїв попереднього чемпіонату змогла зберегти обличчя. Підопічні Олександра Рябоконя тримаються на четвертій позиції, за очікуваними голами перед 10-м туром вони йшли другими, а оборона у них третя за якістю після Шахтаря та Динамо.

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Так, десь колектив став слабшим на контратаках, десь дається взнаки відсутність Філіппова, але загалом це та ж Десна, що і раніше. В останніх трьох матчах УПЛ сіверянам вдалося прибити Олімпік, втримати звитягу над Минаєм і розписати нічию з Олександрією, а сьогодні їм випав шанс відірватися від Ворскли та / або Колоса – у конкурентів на бронзу особиста зустріч. Втім, спочатку необхідно перемогти Львів.

"Містяни" тримаються на останній позиції в турнірній таблиці. Поки що важко сказати, чи довго вони там пробудуть – під керівництвом Віталія Шумського львів'яни зуміли перервати 19-матчеву безвиграшну серію в УПЛ, але у наступному ж поєдинку вони програли Олександрії. Щоправда, та зустріч виявилась вкрай рівною – хоча й нудною. Загалом, від Львова зараз можна очікувати лишень високої мотивації, а у всьому іншому цей колектив якщо не tabula rasa, то точно темна конячка. В будь-якому разі, відступати йому нікуди, тож Десні варто бути обережною.

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Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Десна – Львів

Десна: Паст – Конопля, Імереков, Гітченко, Мостовий – Огіря, Домбровський – Калітвінцев, Тотовицький, Мудрик – Будківський

Львів: Костик – Якімець, Кравчук, Міхоубі, Клименчук – Шина, Айнсалу, Сабіно, Кошман – Казлаускас – Нич

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Львів, звісно ж, симпатично зіграв проти Ворскли, але вже у наступному матчі команда відіграла сіро. Про оздоровлення "містян" говорити зарано – підопічні Віталія Шумського поки не готові тягатися з командами рівня Десни. Звісно, в УПЛ можливі будь-які результати (тим паче, в епоху коронавірусу), але логіка підказує ставити на перемогу сіверян.

Минай – СК Дніпро-1

Минай на старті чемпіонату довів неготовність до елітного рівня, після перемоги в дебютному матчі не вигравши жодного поєдинку – хоча деякі з них виглядали відносно непогано (як проти Колоса чи Десни). Закарпатці намагаються ставити на олдскульний стиль з глухою обороною та контратаками, але виходить так собі. За всіма статистичними викладками минайці залишаються одними з аутсайдерів ліги, а в останніх двох турах вони навіть не можуть забити. Та і загалом з атаками у "лисів" не дуже – вони разом зі Львовом демонструють найгіршу результативність в сезоні, забивши всього чотири голи. Ось такі новачки.

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СК Дніпро-1 перед стартом сезону коронували на єврокубки, але першу перемогу цей колектив здобув аж в середині жовтня – над Десною у рідних стінах. Після цього одразу прилетіла виїзна звитяга над Львовом, а експерти почали нахвалювати Ігора Йовічевіча та його тактику. Дарма! В наступних двох турах СК зазнав двох поразок – і якщо проти Динамо "жовто-чорні" зіграли гідно, то Колосу на Дніпро Арені вони програли без усіляких виправдань.

Як наслідок, дніпровці йдуть на десятій позиції в турнірній таблиці, хоча на дворі кінець листопада. Звісно ж, "спортклубівці" вмотивовані виправити ситуацію, наскільки це можливо до зимової перерви.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Шиндер – Когут

Орієнтовні склади на матч Минай – СК Дніпро-1

Минай: Каніболоцький – Меліченко, Лопирьонок, Матіч – Маємбе, Сніжко, Ткачук, Книш – Кожанов, Нурієв – Ахмедзаде

СК Дніпро-1: Сарнавський – Дубінчак, Логінов, Адамюк, Тейлор – Батагов, Піхальонок – Булеца, Ді Франко, Назаренко – Довбик.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Минай рідко провалювався капітально – новачки УПЛ вміють звести гру до в'язкого болота, в якому сильні якості суперників нівелюються, а долю поєдинку вирішує груба сила та фарт. У матчі проти цього колективу необхідно мати сталевий характер, але у СК Дніпро-1 з цим проблеми (і з результатами також). При перших же невдачах дніпровці постійно "пливуть". Для зустрічі проти закарпатців це не дуже хороший сигнал, тож можна ризикнути, поставивши на нічию.

Ворскла – Колос

Можливо, саме цей матч варто назвати центральним у турі, адже зустрічаються претенденти на бронзові медалі. Ворскла деякий час взагалі ділила лідерство разом з Динамо й захищала друге місце у матчі проти Шахтаря, тож у нашому редакційному чатику народилася ідея про групу ЛЧ з полтавцями, Евертоном і Реал Сосьєдадом.

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Після нічиєї із Зорею в попередньому турі "зелено-білі" відпустили "гірників", але очевидно, що для Юрія Максимова важливим є третє місце – зараз у них з Десною по 16 очок, а Колос відстає на один заліковий бал. Таким чином, осічка для Ворскли сьогодні неприпустима. З ковалівцями необхідно грати виключно на перемогу.

Підопічні Руслана Костишина протягом трьох турів пробуксовували, розписавши нічию із Зорею та Минаєм і програвши у рідних стінах Олімпіку, однак перед паузою на матчі збірних вони перервали сумну серію – ковалівці зняли скальп з СК Дніпра-1 на його ж полі. У тому поєдинку шикарно виглядав Селезньов, та і загалом Колос сподобався своєю зібраністю, компактністю та налаштованістю. При цьому варто зазначити, що за кількістю очікуваних голів і очок команда випереджає Ворсклу, тож недооцінки з боку полтавців не буде. Колос – серйозний суперник.

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Кадрова ситуація

Травмовані або хворі: Різник, Семілєт (Ворскла)

Під питанням: Сапай, Яворський, Кулач (Ворскла)

Дискваліфіковані: Ребенок (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Колос

Ворскла: Різник – Чеснаков, Опанасенко, Альюн – Пердута, Скляр, Пуцлін, Якубу – Кане – Васін, Степанюк

Колос: Волинець – Гавриш, Петров, Новак – Кравченко, Богданов, Смирний, Морозко – Оріховський, Антюх – Селезньов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обидві команди чимось схожі одна на одну. Вони ставлять на контратаки та єдиноборства, мають стабільну оборону й хороших воротарів. Полтавці дещо впевненіше виглядали проти найсильніших команд УПЛ, але сьогодні ця якість нівелюється кадровими втратами. Загалом, суперники занадто рівні, тож можна очікувати на результативну нічию.

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