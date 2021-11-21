В рамках 15-го туру УПЛ Десна приймає Колос, Минай вдома зустрінеться з Інгульцем, а Ворскла у рідних стінах зіграє проти Маріуполя. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Десна – Колос

Десна після крутого старту сезону почала розвалюватись на ходу, здобувши всього одну перемогу в десяти матчах й програвши шість з них. Чернігівці навіть поступилися першоліговому Металісту в Кубку. Від сіверян перестали очікувати чогось хорошого, однак виїзна звитяга над Львовом у попередньому турі з двома красивими голами показала, що паціент ще живий. А в "товарняку" під час міжнародної паузи підопічні Олександра Рябоконя ще й здолали Олімпік.

Про повернення у боротьбу за єврокубки говорити ще зарано, адже звитяги не були аж надто переконливими. Поки що Десна шукає себе – втім, у цих пошуках необхідно набирати очки. До п'ятого місця команді не вистачає всього сім очок, а зимова пауза вже зовсім близько. Сіверянам критично важливо втриматись бодай на цій відстані.

Нинішній Колос виглядає зручним суперником навіть для аутсайдерів УПЛ. Сергій Кузнєцов так і не дочекався зміни приставки в.о. головного тренера, покинувши свій пост після восьми матчів – за цей період він здобув дві перемоги при шести поразках, хоча із серйозних суперників були лише Зоря та СК Дніпро-1. На поєдинок проти Шахтаря команду вивів новий в.о. – Ярослав Вишняк. Все завершилось черговим програшем.

У ЗМІ на пост коуча ковалівців сватають Романа Григорчука, Дмитра Михайленка і навіть Олега Кононова, але поки що ніхто не спішить рятувати Колос. А робити це необхідно терміново – "хлібороби" не тільки йдуть у трьох очках від зони вильоту, а й демонструють надзвичайно слабкий, нудний та вразливий футбол. Зараз клуб може тільки мріяти про результати Руслана Костишина зразка початку сезону.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Лисенко (Колос)

Орієнтовні склади на матч Десна – Колос

Десна: Литовка – Болбат, Цимбалюк, Сафронов, Селін – Домбровський, Юрченко – Калітвінцев, Тотовицький, Картушов – Безбородько

Колос: Волинець – Золотов, Петров, Новак, Чорноморець – Мілько, Богданов – Ільїн, Нурієв, Сантос – Сітчінава

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Обидві команди дуже проблемні. У поєдинках між такими суперниками можливий будь-який результат, але Десна демонструє ознаки одужання – Колос же стрімко летить на дно. Можливо, ковалівці й дадуть бій (вони ж навіть забивали Шахтарю), але у перемогу гостей в Чернігові зовсім не віриться. Ба більше – є сенс поставити на звитягу Десни.

Минай – Інгулець

Вільне падіння Миная продовжується. Після несподіваної перемоги над Олександрією в першому турі закарпатці не виграли жодного матчу, програвши сім з них – хоча "лиси" періодично пручаються. Вони відбирали очки у Зорі та Шахтаря, а під керівництвом Ігоря Леонова команда стартувала з симпатичних нічиїх у поєдинках проти Десни й Руха. Найбільше вразила агресивна атака минайців у цих двох зустрічах.

Втім, в наступних двох турах з новим коучем колектив посипався капітально. У Дніпрі закарпатці ковтнули три голи ще в перші півгодини, а у "домашці" з ледве живим Маріуполем вони пропустили двічі – причому другий гол азовці провели, граючи у меншості. Ігор Леонов після цього розказував про шалену перевагу в тій зустрічі, але по факту Минай нічого цікавого не створив ні до перерви, ні після неї. У ЗМІ навіть з'явилися чутки, що через такий футбол президент клубу не виплатив зарплатню за жовтень.

Словом, "лиси" прямо зараз – це солодкі булочки для будь-якої команда. Втім, те ж саме можна сказати про Інгулець. Петровці після сенсаційної нічиї з Динамо в четвертому турі здобули дві перемоги, а після цього стрімко пішли на дно, не вигравши жодного з восьми поєдинків – у шести з них "козаки" зазнали поразок, хоча календар не був аж надто важким. Що і говорити, коли команда вилетіла з Кубка, поступившись друголіговому ЛНЗ.

Інгулець тримається всього у двох очках від останьої позиції в таблиці і в одному – від зони вильоту. Перемога над Минаєм життєво необхідна для петровців, адже наступної доведеться чекати дуже довго. Після "лисів" у календарі петровців стоять Шахтар, Зоря, Динамо та Десна.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лупашко (Інгулець)

Дискваліфіковані: Ахмедзаде, Кулієв, Матіч, Книш – Шишка

Орієнтовні склади на матч Минай – Інгулець

Минай: Пеньков – Гончар, Векляк, Горін, Синьогуб – Петрусенко, Хахльов – Білоног, Коваленко, Мякушко – Вишневський.

Інгулець: Гальчук – Асмелаш, Поспєлов, Ковальов, Опанасенко – Коробенко – Полегенько, Запорожець, Бартуловіч, Козак – Сітало

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

В таких поєдинках частою є нічия, адже команди проблемні й загалом рівні. Втім, ми ризикнемо поставити на перемогу петровців, адже вони виглядають значно організованіше – а у минайців ще й занадто багато кадрових втрат.

Ворскла – Маріуполь

Ворскла за кілька тижнів до міжнародної паузи зіткнулася з серйозними кадровими втратами, пов'язанами з коронавірусом та травмами. Деякий час команда трималася, навіть давши шикарний бій Шахтарю, але поразка "гірникам" та нічия з Чорноморцем призвели до втрати третьої позиції. Здавалося, що в таких умовах Динамо легко переграє полтавців, але ті шокували столичну публіку перемогою на НСК.

Юрій Максимов після тріумфу над киянами в хмарах не літав, визнавши, що "зелено-білим" просто пощастило. Тим не менш, його команда дійсно заслуговує на бронзові медалі. Зараз вона показує максимум з того, що може показати український середняк – майже 60% володіння, майже 14 передач середнього темпу, 20 голів забито з меж штрафного. Навіть проти Шахтаря колектив працював з позиції сили, поки не залишився у меншості. Цей футбол реально може принести медалі, але прямо зараз полтавці відстають від третьої сходинки на три очки.

Маріуполь у попередньому турі перервав 6-матчеву серію поразок, здобувши перемогу над Минаєм. Причому колектив забив другий гол, граючи у меншості, та і загалом азовці виглядали значно краще за закарпатців. Все справедливо – у підопічних Остапа Маркевича дійсно дуже багато проблем, але вони не настільки жахливі, щоб програвати усе. Їм страшно бракує стабільності та якісної оборони, однак у тій же "спарці" проти Динамо перед міжнародною паузою команда цілком могла зачепитись за нічиї.

Тим не менш, Маріуполь прямо зараз веде боротьбу за виживання, тримаючись на останньому місці в турнірній таблиці. У таблиці очікуваних очок ситуація не набагато краща – азовці йдуть на передостанній сходинці. Втім, всього одна перемога здатна підняти колектив з дна на дві позиції вгору.

Кадрова ситуація

Травмовані: Чоботенко (Маріуполь)

Дискваліфіковані: Кравчук – Очеретько

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Маріуполь

Ворскла: Різник – Чеснаков, Яворський, Тамм – Пердута, О. Тілль, Пуцлін, Якубу – Рангел, Кане – Степанюк

Маріуполь: Турбаєвський – Стасюк, Меліченко, Мампассі, Драмбаєв – Чех, Петерман – Кащук, Мишньов, Топалов – В'юнник

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Маріуполь буде пручатись. Азовці здатні дати бій Ворсклі, але їм сильно бракує стабільності – більше одного якісного тайму команда Остапа Маркевича не демонструє. Між тим, сьогодні доведеться штурмувати справжню фортецю – у Полтаві перемогти вдалося тільки Шахтарю, а внічию зіграли лишень Чорноморець, Десна та СК Дніпро-1.

Всі інші "домашки" підопічні Юрія Максимова виграли. Сьогодні ми поставимо на ще одну звитягу Ворскли. Занадто вже цей колектив сильний для Маріуполя.

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