Десна – Колос: анонс матчу УПЛ

Десна в рамках 29-го туру УПЛ приймає Колос. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Після поразки Динамо в Класичному Десна може не тільки наздогнати киян у турнірній таблиці, а й посунути їх вниз. В разі ж поразки Зорі чернігівці ще й на друге місце застрибнуть. Крім того, попереду у сіверян буде матч проти "мужиків", тож шанси на срібло зростають – важливо просто не оступатися. Колосу ж сьогодні нічого не потрібно – ковалівці просто готуються до матчів плей-офф за єврокубки.

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Зрозуміти форму Десни в останні тижні непросто. Підопічні Олександра Рябоконя провели два діаметрально протилежних за якістю матчі, спочатку за всіма пунктами програвши Зорі, а потім вирвавши заслужену перемогу над Динамо – втім, кияни грали так погано, що там і у Карпат були б шанси. В будь-якому разі, варто відзначити якісну роботу сіверян зі стандартів та високу результативність команди – Шахтарю при ліченій кількості моментів вдалося покласти два голи, Олександрії відвантажили п'ять, Динамо отримало "трьошку", і навіть в програшному поєдинку із Зорею вдалося забити з пенальті.

Колос відновлював сезон матчем проти Десни, повністю перегравши сіверян за більшістю статистичних показників, однак поступившись всього через дві помилки в обороні. Так ковалівці й продовжили йти по першій шістці, давши фантастично важкий бій усім лідерам – і майже всім програючи. Особливо важко було Шахтарю, якого відверто витягнув Трубін, та Динамо, якому пощастило з арбітром. В попередньому ж турі підопічні Руслана Костишина прибили Олександрію, не тільки відчепивши "жовто-чорних" від боротьби за медалі, а і, можливо, підписавши рішення про майбутнє звільнення Володимира Шарана.

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Колос – команда проста, але ефективна. Показники інтенсивності пресингу невисокі, але система оборони злагоджена. М'ячем ковалівці володіють мало, але шикарно контратакують. Нечасто йдуть в обіграш, але за показниками їхньої ефективності дебютанти УПЛ йдуть одразу після грандів. У підопічних Руслана Костишина є і характер, і певний клас для свого рівня шостої-сьомої команди чемпіонату. В нинішньому сезоні Колос виступає в ролі санітара лісу, перемагаючи або створюючи шалені проблеми кризовим або невмотивованим колективам, однак програючи реально класним – втім, не без бою.

Кадрова ситуація

У Десни традиційно мало проблем зі складом. В лазареті лежить тільки Олексій Гуцуляк, а участь Влада Калітвінцева в цій грі залишається під питанням. В списку дискваліфікованих немає жодного представника сіверян.

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Колосу не зможуть допомогти одразу чотири важливих футболісти. Арні Вільх'яльмссон та Олег Ільїн травмовані, а ще до цього в лазарет загриміли Павло Оріховський та Антон Яшков. Натомість, із списку дискваліфікованих повернулися Євген Єфремов та Кирило Петров, а нових відсторонених у складі ковалівців немає.

Орієнтовні склади на матч Десна – Колос

Десна: Паст – Фаворов, Гітченко, Тамм, Мостовий – Домбровський, Огіря – Кузик, Тотовицький, Картушов – Філіппов

Колос: Волинець – Єфремов, Петров, Гавриш, Ємець – Мілько, Богданов – Костишин, Морозко, Кожушко – Лисенко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Колос, звісно ж, дасть бій, але вмирати за результат не буде. Немає сенсу – затяжну програшну серію вже перервали, а зайві травми за чотири тури до завершення сезону й початку плей-офф нікому не потрібні. Це не означає, що ковалівці будуть відбувати номер, але зайвий раз у стик ніхто не піде. Десна явно переважає в мотивації.

Чернігівцям перемога потрібна за будь-яку ціну, та і зі складом у них практично немає проблем. Крім того, травнева зустріч команд продемонструвала, що підопічних Олександра Рябоконя на голому ковалівському куражі не взяти – тут потрібен клас, який сіверяни продемонстрували, забивши два голи з двох помилок Колоса. Вірогідно, щось схоже ми побачимо і сьогодні. Десна – однозначний фаворит.

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