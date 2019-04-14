Десна – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс

В рамках 24-го туру УПЛ Десна приймає Карпати, Арсенал-Київ зустрінеться з Ворсклою, а Чорноморець зіграє проти Олімпіка. Анонс та прогноз на матчі читайте на Футбол 24.

Десна – Карпати

14 квітня, 14:00, Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Катерина Монзуль (Харків)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на Футбол 24

Обом колективам є що доводити. У минулому турі вони здобули по переконливій перемозі, однак Карпати зганьбилися після нього, а Десна – до. Львів'яни в черговий раз перетворили гасло "Кубок Львову" на анекдот, вилетівши у чвертьфіналі від Інгульця, а чернігівці провалили завдання на весну, втративши місце у верхній шістці. Все, що залишається – гідно завершити сезон, вигравши нижню (актуально для Десни), або ж просто не вилетіти (важливо для Карпат).

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Цікаво, що обидві команди у поточному сезоні гірше грають у рідних стінах, ніж на виїзді: чернігівці вдома здобули всього три перемоги, львів'яни – дві. Матчі першого кола яскраво підтверджують перевагу тих, хто гостює: на стадіон ім. Юрія Гагаріна "леви" закамбечили після 2:0 у першому таймі, а от на "Україні" поступилися "сіверянам" без шансів – 0:2. Це, знову ж таки, мотивує обидві команди до взяття трьох очок сьогодні.

"Родзинки" матчу:

– Програшна домашня серія Десни в Прем'єр-лізі триває 3 матчі (м’ячі – 1:5)

– Капітан Десни Денис Фаворов з початку чемпіонату виступає без замін.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: немає

Травмовані: Де Камарго (Карпати)

Під питанням: Ді Франко, Мегреміч (обидва – Карпати)

Орієнтовні склади на матч Десна – Карпати

Десна: Паст – Д. Фаворов, Імереков, Гітченко, Слінкін – Огіря, Богданов – А. Фаворов, Філіппов, Картушов – Безбородько

Карпати: Кучинський – Ковтун, Гуйє, Мегреміч – Мякушко, Онгла, Йода, Толочко, Гуцуляк – Швед, Понде

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Арсенал-Київ – Ворскла

14 квітня, 17:00, Київ, стадіон імені В. Лобановського

Головний арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький)

Телетрансляція на телеканалі Футбол 2, текстова онлайн-транслцяція на Футбол 24

Арсенал-Київ після несподівано ефектної перемоги в Одесі у минулому турі наблизився до зони перехідних матчів на відстань одного очка. Далеко на факт, що за умов збереження прописки у лізі "канонірів" атестують на наступний сезон, але наразі кияни дуже близькі до того, щоб втопити разом з собою Чорноморець. У Ворскли ж все прозаїчно – потрібно зібратися й не розгубити 9-очковий відрив від зони вильоту. Нинішній стан справ у Полтаві такий, що подібний варіант вельми реальний.

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Полтавці за п'ять весняних турів пропустили 13 м'ячів, забивши лише два – обидва Арсеналу-Київ у битві за першу шістку, яка завершилась ганебною нічиєю 2:2. Крім того, "зелено-білих" у чвертьфіналі Кубка виніс першоліговий СК Дніпро-1. Наразі в клубі вже немає Василя Сачка, але залишається депресія та проблеми із зарплатнею, в той час як їх суперник прямо таки розквітнув. "Каноніри" по зимі провели масштабну чистку складу, посилились талановитими вихованцями грандів та програли лише Динамо (4:0) з Десною (0:2) – щоправда, чернігівцям вони дали гідний бій. Словом, нинішня команда Ігора Леонова цілком може повторити приниження Ворскли.

"Родзинки" матчу

– Безвиграшний клубний рекордний домашній серіал Арсенала в УПЛ триває 12 матчів (3 нічиї, 9 поразок).

– Пропускна серія "канонірів" на своєму полі продовжується протягом рекордних для чемпіонатів України 24-х ігор (43 м'яча).

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: немає

Травмовані: Семенюк (Арсенал-Київ) – Васін (Ворскла)

Під питанням: Калітвінцев (Арсенал-Київ)

Орієнтовні склади на матч Арсенал-Київ – Ворскла

Арсенал-Київ: Підківка – Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубінчак – Оріховський, Танковський – Янаков, Козак, Кадимян – Мезу

Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Даллку, Артур – Скляр, Габелок – Шехіч, Шарпар, Ребенок – Карека

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Чорноморець – Олімпік

14 квітня, 19:30, Одеса, стадіон "Чорноморець"

Головний арбітр: Євген Арановський (Київ)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на Футбол 24

І "морякам", і "олімпійцям" категорично не рекомендуються втрати очок на даному етапі. Одесити після несподіваної поразки Арсеналу-Київ у минулому турі підпустили його на мінімальну відстань, а донеччани через домашній програш Десні відстали від рятівної дев'ятої позиції на чотири пункти. Кілька осічок – і про боротьбу за виживання Олімпіку доведеться говорити лише в контексті перехідних матчів, в той час як Чорноморець взагалі ризикує вилетіти напряму.

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"Морякам" по зимовій перерві вдалося розбити Львів та триматися з Шахтарем 70 хвилин, однак далі пішли нічия без голів з Маріуполем, домашній розгром від Олександрії й 1:3 від "канонірів" тут же. Олімпік взагалі перемагав останній раз аж у жовтні – і це відбулося саме на стадіоні "Чорноморець", коли єдиний гол забили завдяки помилці Міщенка. Дуже вірогідно, що сьогодні також буде рівна гра.

"Родзинки"

– Переможний домашній серіал Чорноморця над Олімпіком триває 3 матчі (м’ячі – 7:3).

– Безвиграшна антирекордна серія Олімпіка в УПЛ триває з 28 жовтня (11 матчів: 5 нічиїх і 6 поразок).

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Коваль (Чорноморець)

Травмовані: Еногела, Балашов (обидва – Олімпік)

Під питанням: немає

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Олімпік

Чорноморець: Литовченко – Рижук, Грачов, Міщенко, Голіков – Бабенко, Морозенко – Чорній, Гошкодеря, Танчик – Аржанов

Олімпік: Халімі – Ксьонз, Гришко, Снурніцин, Вантух – Кольцов, Політило, Гай – Матар, Дегтярьов, Тейшейра