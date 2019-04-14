Десна – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс

В рамках 24-го туру УПЛ Десна приймає Карпати, Арсенал-Київ зустрінеться з Ворсклою, а Чорноморець зіграє проти Олімпіка. Анонс та прогноз на матчі читайте на Футбол 24.
Десна – Карпати
14 квітня, 14:00, Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна
Головний арбітр: Катерина Монзуль (Харків)
Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на Футбол 24
Обом колективам є що доводити. У минулому турі вони здобули по переконливій перемозі, однак Карпати зганьбилися після нього, а Десна – до. Львів'яни в черговий раз перетворили гасло "Кубок Львову" на анекдот, вилетівши у чвертьфіналі від Інгульця, а чернігівці провалили завдання на весну, втративши місце у верхній шістці. Все, що залишається – гідно завершити сезон, вигравши нижню (актуально для Десни), або ж просто не вилетіти (важливо для Карпат).
Тренер Селтіка: Швед виглядає неймовірно перспективним гравцем
Цікаво, що обидві команди у поточному сезоні гірше грають у рідних стінах, ніж на виїзді: чернігівці вдома здобули всього три перемоги, львів'яни – дві. Матчі першого кола яскраво підтверджують перевагу тих, хто гостює: на стадіон ім. Юрія Гагаріна "леви" закамбечили після 2:0 у першому таймі, а от на "Україні" поступилися "сіверянам" без шансів – 0:2. Це, знову ж таки, мотивує обидві команди до взяття трьох очок сьогодні.
"Родзинки" матчу:
– Програшна домашня серія Десни в Прем'єр-лізі триває 3 матчі (м’ячі – 1:5)
– Капітан Десни Денис Фаворов з початку чемпіонату виступає без замін.
Кадрова ситуація
Дискваліфіковані: немає
Травмовані: Де Камарго (Карпати)
Під питанням: Ді Франко, Мегреміч (обидва – Карпати)
Орієнтовні склади на матч Десна – Карпати
Десна: Паст – Д. Фаворов, Імереков, Гітченко, Слінкін – Огіря, Богданов – А. Фаворов, Філіппов, Картушов – Безбородько
Карпати: Кучинський – Ковтун, Гуйє, Мегреміч – Мякушко, Онгла, Йода, Толочко, Гуцуляк – Швед, Понде
Прогноз Футбол 24 – 2:2
Арсенал-Київ – Ворскла
14 квітня, 17:00, Київ, стадіон імені В. Лобановського
Головний арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький)
Телетрансляція на телеканалі Футбол 2, текстова онлайн-транслцяція на Футбол 24
Арсенал-Київ після несподівано ефектної перемоги в Одесі у минулому турі наблизився до зони перехідних матчів на відстань одного очка. Далеко на факт, що за умов збереження прописки у лізі "канонірів" атестують на наступний сезон, але наразі кияни дуже близькі до того, щоб втопити разом з собою Чорноморець. У Ворскли ж все прозаїчно – потрібно зібратися й не розгубити 9-очковий відрив від зони вильоту. Нинішній стан справ у Полтаві такий, що подібний варіант вельми реальний.
Ворскла може отримати трансферний бан, якщо не погасить заборгованість перед Загорульком
Полтавці за п'ять весняних турів пропустили 13 м'ячів, забивши лише два – обидва Арсеналу-Київ у битві за першу шістку, яка завершилась ганебною нічиєю 2:2. Крім того, "зелено-білих" у чвертьфіналі Кубка виніс першоліговий СК Дніпро-1. Наразі в клубі вже немає Василя Сачка, але залишається депресія та проблеми із зарплатнею, в той час як їх суперник прямо таки розквітнув. "Каноніри" по зимі провели масштабну чистку складу, посилились талановитими вихованцями грандів та програли лише Динамо (4:0) з Десною (0:2) – щоправда, чернігівцям вони дали гідний бій. Словом, нинішня команда Ігора Леонова цілком може повторити приниження Ворскли.
"Родзинки" матчу
– Безвиграшний клубний рекордний домашній серіал Арсенала в УПЛ триває 12 матчів (3 нічиї, 9 поразок).
– Пропускна серія "канонірів" на своєму полі продовжується протягом рекордних для чемпіонатів України 24-х ігор (43 м'яча).
Кадрова ситуація
Дискваліфіковані: немає
Травмовані: Семенюк (Арсенал-Київ) – Васін (Ворскла)
Під питанням: Калітвінцев (Арсенал-Київ)
Орієнтовні склади на матч Арсенал-Київ – Ворскла
Арсенал-Київ: Підківка – Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубінчак – Оріховський, Танковський – Янаков, Козак, Кадимян – Мезу
Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Даллку, Артур – Скляр, Габелок – Шехіч, Шарпар, Ребенок – Карека
Прогноз Футбол 24 – 1:1
Чорноморець – Олімпік
14 квітня, 19:30, Одеса, стадіон "Чорноморець"
Головний арбітр: Євген Арановський (Київ)
Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на Футбол 24
І "морякам", і "олімпійцям" категорично не рекомендуються втрати очок на даному етапі. Одесити після несподіваної поразки Арсеналу-Київ у минулому турі підпустили його на мінімальну відстань, а донеччани через домашній програш Десні відстали від рятівної дев'ятої позиції на чотири пункти. Кілька осічок – і про боротьбу за виживання Олімпіку доведеться говорити лише в контексті перехідних матчів, в той час як Чорноморець взагалі ризикує вилетіти напряму.
Червенков: Футболісти вирішили, що вони зірки і можуть все
"Морякам" по зимовій перерві вдалося розбити Львів та триматися з Шахтарем 70 хвилин, однак далі пішли нічия без голів з Маріуполем, домашній розгром від Олександрії й 1:3 від "канонірів" тут же. Олімпік взагалі перемагав останній раз аж у жовтні – і це відбулося саме на стадіоні "Чорноморець", коли єдиний гол забили завдяки помилці Міщенка. Дуже вірогідно, що сьогодні також буде рівна гра.
"Родзинки"
– Переможний домашній серіал Чорноморця над Олімпіком триває 3 матчі (м’ячі – 7:3).
– Безвиграшна антирекордна серія Олімпіка в УПЛ триває з 28 жовтня (11 матчів: 5 нічиїх і 6 поразок).
Кадрова ситуація
Дискваліфіковані: Коваль (Чорноморець)
Травмовані: Еногела, Балашов (обидва – Олімпік)
Під питанням: немає
Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Олімпік
Чорноморець: Литовченко – Рижук, Грачов, Міщенко, Голіков – Бабенко, Морозенко – Чорній, Гошкодеря, Танчик – Аржанов
Олімпік: Халімі – Ксьонз, Гришко, Снурніцин, Вантух – Кольцов, Політило, Гай – Матар, Дегтярьов, Тейшейра
Прогноз Футбол 24 – 1:1