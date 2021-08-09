Десні після тривожного міжсезоння прогнозували важкий старт у чемпіонаті, але в перших двох турах чернігівці набрали 6 очок, відвантаживши 5 голів і пропустивши всього раз. Класно? Ну, не зовсім. Розгром Чорноморця при грі у більшості з 37-ї хвилини не можна назвати видатним, адже навіть Металіст 1925 забивав одеситам тричі. Вже за тиждень сіверянам стало не так весело: у середині першого тайму в Маріуполі команда знову опинилася у більшості, але в атаці футболісти майже нічого не створили – а в другому таймі підопічні Олександра Рябоконя ще й пропустили. Щоправда, вони швидко відігралися, а в компенсований час навіть вдалося вирвати перемогу – втім, вона була здобута завдяки голу явному офсайду.

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Де була справжня Десна? Поки що про це сказати важко. Очевидно лишень, що проблеми в обороні у колективу доволі серйозні. Захисники дуже легко пускають суперників собі за спину й залишають великі шпарини в штрафному, та і по грі 1-в-1 виникають питання. Не дивно, що вже на цьому тижні в ЗМІ з'явилися чутки про перехід Хачеріді в чернігівську команду, хоча Євген поки що все спростовує.

Так чи інакше, зараз сіверянам необхідно набрати якомога більше очок, адже літні збори виявились короткими – восени футболістів може наздогнати спад форми. Крім того, клуб до кінця місяця ризикує втратити кількох лідерів. Зокрема, це стосується Гуцуляка, за якого торгується СК Дніпро-1.

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Старт Інгульця у новому сезоні виявився схожим. Підопічні Сергія Лавриненка гідно виступили у поєдинку проти Шахтаря, ледь не врятувавши нічию й забивши красивий гол, однак вже в наступному турі сталося фіаско – Зоря у Кропивницькому розгромила петровців з рахунком 1:5, причому перші два м'ячі прилетіли на 6-й та 7-й хвилинах, а третій зайшов за п'ять хвилин по перерві. Щоправда, навіть за такого гучного провалу "козаки" виглядали непогано, зробивши 25 дотиків у штрафному луганців, розмочивши рахунок і ледь не заробивши пенальті за 1:3 на табло.

Інгулець досі залишається непоступливим і відносно забивним колективом, здатним створити проблеми для будь-якого суперника. Не вистачає лишень надійності під інтенсивним темпом передач та агресивним пресингом – тут підопічні Сергія Лавриненка починають сипатись, допускаючи грубі помилки.

Проблема посилюється через гру ногами у виконанні Гальчука – новий голкіпер круто працює на лінії, рятуючи петровців у складних ситуаціях, але при цьому він на рівному місці може віддати пас в ноги нападнику перед власним штрафним. Позиції Шуста в команді зростають, але навряд чи Гальчука всадять на лавку саме сьогодні. Десна пресингує не так сильно, як Зоря та Шахтар.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Десна – Інгулець

Десна: Литовка – Сафронов, Цимбалюк, Селін, Картушов – Завійський, Арвеладзе – Калітвінцев, Тотовицький, Гуцуляк – Безбородько

Інгулець: Гальчук – Павлов, Ковальов, Бен Салем – Полегенько, Шишка, Коробенко, Опанасенко – Запорожець, Гопей – Сітало

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Інгулець у матчі проти Зорі пропустив більше, ніж заслуговував, і міг забивати у відповідь бодай двічі. Команда Сергія Лавриненка навіть за скрутних умов залишається дуже неприємним суперником, а її футбол все такий же в'язкий і різкий одночасно. Десна ж у поєдинку з Маріуполем продемонструвала серйозні проблеми в обороні та відчутні недоліки в організації атаки – сіверянам не вистачало ні темпу, ні ідей. Втім, їм вистачає класу.

З огляду на вищезазначені фактори, найбільш вірогідним результатом здається результативна нічия.

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