Ще один матч лідера першості пройде на рідному стадіоні.

Наступної неділі, 21 лютого, в рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги чернігівська Десна прийматиме Динамо.

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Цей номінально гостьовий для київської команди матч за погодженням сторін було вирішено провести в Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх". Початок гри заплановано на 19:30.

Нагадаємо, Динамо продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ, набравши 33 очки, у Десни на 10 пунктів менше – чернігівці йдуть четвертими.

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