Десна – Динамо: легенда киян назвав фаворита протистояння своїх колишніх команд

Екс-захисник Динамо Олег Кузнєцов, який свого часу саме з Десни перейшов у київський клуб, поділився очікуваннями від матчу 28-го туру УПЛ між Десною та Динамо.

"Сподіваюсь, вийде цікава гра. Десна у разі поразки припиняє боротьбу за друге місце, тому не сумніваюся, що чернігівці докладуть усіх зусиль, щоб обіграти Динамо. Але, судячи з останніх матчів, у Десни намітився певний спад, тому все одно фаворитом майбутньої зустрічі вважаю Динамо. Сподіваюсь, кияни переможуть.

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У нинішньому сезоні Десна вже двічі відбирала очки у киян. Та рано чи пізно таку невтішну тенденцію потрібно переривати. Однакових матчів не буває, кожного разу все складається по-різному. Можливо, після карантину Динамо не зовсім вдало стартувало у матчі з Шахтарем, але потім за рахунок ігор команда помітно набрала ритм, тонус і додала у грі. Зараз, на мою думку, саме кияни виглядають краще.

Одразу скажу, що Десна – дуже непогана команда, мені вона подобається. У ній зібрано багато гравців, які виступали в інших клубах Прем'єр-ліги і є досить досвідченими. Причому, це не 11-12 чоловік, а й запасні. Чернігівці якраз сильні у цьому компоненті – вони не раз переламували хід гри на свою користь якраз завдяки замінам. Також у них дуже хороший тренер Олександр Рябоконь, який від матчу до матчу доводить свій рівень. Тож Динамо буде важкувато, але, повторюся, судячи по грі, яку останнім часом демонструють обидві команди, перевага на боці киян", – цитує Кузнєцова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни після 27 турів у турнірній таблиці чемпіонату України посідають другу сходинку, набравши 55 очок. Зоря, яка дихає "біло-синім" у спину, відстає від Динамо на три пункти.

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