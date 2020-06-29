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ДЕСНА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЛУНІН

Десна – Динамо: Грозний похвалив тренерський штаб Михайличенка і виділив основну причину поразки киян

09:50 - Читать на русском
Десна – Динамо: Грозний похвалив тренерський штаб Михайличенка і виділив основну причину поразки киян
Десна перемогла Динамо / ФК Десна

В'ячеслав Грозний, який раніше працював у низці українських клубів, переконаний, що Динамо здобуде друге місце навіть після невдачі в Чернігові.

12’ Єгор Картушов
26’ Ібрагім Каргбо
90+1’ Андрій Гітченко
 
Віктор Циганков 4’
Віктор Циганков 86’
4’ Віктор Циганков
12’ Єгор Картушов
26’ Ібрагім Каргбо
86’ Віктор Циганков
90+1’ Андрій Гітченко

Нагадаємо, Динамо поступилося Десні в рамках 28-го туру Прем'єр-ліги та знову відродило боротьбу за друге місце. В наступному турі кияни зіграють з Шахтарем – у випадку поразки та перемоги Зорі над Олександрією "біло-сині" опустяться на третю сходинку турнірної таблиці.

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"Я до матчу з Десною вважав, що Динамо має більше підстав взяти срібло, і навіть попри поразку залишився при своїй думці. Велику роль у невдачі динамівців зіграли проблеми в обороні. У захисній лінії "біло-синіх" не вистачало Бурди, Попова і Миколенка. Олексію Михайличенку довелося багато чого змінювати – переводити з опорної зони в центр оборони Кадірі, а Караваєва переставити з флангу на фланг. Їм було некомфортно, що і позначилося на грі.

Заміни тренерський штаб зробив грамотні. Динамо після перерви стало грати вище – дуже агресивно і якісно. Добре діяли на чужій половині Циганков і Де Пена, дуже допоміг Динамо вихід в опорну зону Сидорчука. Після того, як рахунок став 2:2, кияни були ближчими до перемоги, але пропущений наприкінці зустрічі м'яч все перекреслив.

Я впевнений, що вже в наступному турі, в поєдинку з Шахтарем, ми побачимо інше Динамо – агресивне, наполегливе, результативне", – розповів Грозний Команда №1.

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Десна Десна Динамо Динамо Десна - Динамо Олексій Олексій Михайличенко В'ячеслав В'ячеслав Грозний Шахтар Шахтар
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