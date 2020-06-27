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Десна – Динамо: Фаворов знайшов слабкі місця київської команди

06:30 - Читать на русском
Десна – Динамо: Фаворов знайшов слабкі місця київської команди
Денис Фаворов / Фото ФК Десна

Півзахисник Десни Денис Фаворов поділився очікуваннями від одного з центральних матчів 28-го туру УПЛ.

 

"Чи є можливість наздогнати Динамо в турнірній таблиці (різниця становить 6 очок – прим.)? Нам не варто дивитися на Динамо чи ще на когось. У нас є 5 матчів, які нам просто потрібно провести якомога краще.

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Динамо є Динамо – це гранд. Проте слабкі місця є у всіх команд, тому, сподіваюся, ми їх знайдемо та вірно використаємо. Наші останні матчі? В Олександрії багато чого вдавалося, у матчі з Зорею – майже нічого. Внесемо корегування й будемо намагатися досягти успіху", – цитує Фаворова офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, чернігівці прийматимуть киян 28 червня, стартовий свисток пролунає о 19:30.

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Динамо Динамо Десна Десна Денис Денис Фаворов Десна - Динамо
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