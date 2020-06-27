Десна – Динамо: екс-хавбек "біло-синіх" виділив головну проблему киян

Колишній півзахисник Динамо та збірної України Василь Кардаш поділився очікуваннями від центральних матчів 28-го туру УПЛ.

"У 28-му турі окремо варто виділити два поєдинки – Шахтар – Зоря і Десна – Динамо. Важко сказати, в якому складі гратимуть "гірники". Начебто і завдання у чемпіонаті виконано, але розслаблятися не можна, попереду Ліга Європи.

"Статистика існує для того, щоб її порушувати": Де Пена очікує на важкий поєдинок з Десною

Зоря, в свою чергу, не втрачає надій наздогнати Динамо, для якого місце нижче другого буде катастрофою. А Десні небажано програвати, щоб залишитися у числі претендентів на медалі.

Думаю, тренери і футболісти Динамо не до кінця задоволені своїми діями. "Біло-синім", як на мене, не вистачає цілісності у грі. Відрізок колектив проводить добре, а потім не дуже... Хоча результат киян поки дозволяє їм бути головним претендентом на другу сходинку і потрапляння у кваліфікацію Ліги чемпіонів", – сказав Кардаш у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, кияни після 27 турів у турнірній таблиці чемпіонату України посідають другу сходинку, набравши 55 очок. Зоря, яка дихає "біло-синім" у спину, відстає від Динамо на три пункти, Десна йде четвертою.

Динамо потребує підсилення: капітан із Ліги чемпіонів, бомбардир за три мільйони і ще 4 кандидатури для Суркіса