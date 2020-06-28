Десна – Динамо: анонс матчу УПЛ

В рамках 28-го туру чемпіонату України Десна приймає Динамо. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Боротьба за срібні та бронзові медалі в поточному сезоні досі не завершена. Після вчорашньої нічиї між Шахтарем і Зорею гандикап луганців від четвертої Десни складає чотири очки, а до других киян їм не вистачає всього двох залікових балів – і сьогодні або чернігівці скоротять дистанцію до "мужиків", або динамівці відірвуться від них на три-п'ять пунктів. При цьому попереду чотири тури та матчі проти Шахтаря (у всіх, крім Зорі). Все ще може змінитися капітально.

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Десна тиждень тому розчарувала, без шансів згорівши Зорі вдома й пропустивши її на третю сходинку. Сіверяни підходили до матчу в статусі фаворита, забиваючи не менше двох голів навіть "гірникам" з мінімуму моментів та демонструючи якісну оборону. Олександрію взагалі знищили з рахунком 5:1 – саме тому підопічні Олександра Рябоконя здавалися найбільш збалансованим і впевненим колективом після грандів. Луганці ж просто витерли об нього ноги, допустивши всього один реальний момент біля власних воріт і при цьому запоровши ледь не десяток біля чужих. Тепер шанси на срібло виглядають суто теоретичними, але зачепитися за прямий вихід в групу ЛЄ цілком реально.

Для цього потрібно відбирати очки у Динамо, а бажано взагалі перемагати. В поточному сезоні чернігівці добивалися обох результатів – в матчі першого кола в Києві вони виграли з рахунком 1:2, а після поділу на шістки тут же втримали результативну нічию. У рідних стінах сіверяни мінімально поступилися, але дали хороший бій. Словом, позитивний досвід у поєдинках з віце-чемпіоном у підопічних Олександра Рябоконя є, тож коліна у футболістів Десни тремтіти не повинні.

Динамо в попередньому турі також неприємно здивувало. В матчі проти Колоса було призначено чотири пенальті та ще один скасовано – великою мірою, це були всі яскраві моменти в зустрічі. Ну, практично, адже ще кілька разів ковалівці могли прибити киян – наприклад, при виході Антюха сам на сам. Так чи інакше, Динамо в більшості втримало перемогу з рахунком 2:1, але задоволення такий результат не приніс. Віталій Буяльський говорив, що так грати не можна і виглядав відверто пригніченим, а Олексій Михайличенко визнав, що цей матч могли і програти. Колос, як мінімум, нічим не поступався "біло-синім", хоча ще кілька тижнів тому кияни знищили Олександрію (5:1) та рознесли Зорю за 30 хвилин (3:1).

Такий непереконливий футбол довів, що боротьба за медалі триватиме до останніх турів. Попереду поєдинки проти Шахтаря та Зорі – і тепер вже важко сказати, чи набере там очки таке нестабільне Динамо. Саме тому сьогодні вкрай важливо бити Десну і летіти у відрив від "мужиків".

Кадрова ситуація

У Десни серйозних проблем зі складом немає. В лазареті залишається Олексій Гуцуляк, в список дискваліфікованих потрапив Максим Імереков – от і всі втрати сіверян.

У Динамо також нічого нового. Досі відновлюються від травм Микита Бурда та капітан Сергій Сидорчук, а про дискваліфікацію Артема Бєсєдіна, думаю, можна і не нагадувати. Найбільшою несподіванкою стала відсутність Віталія Миколенка та Дениса Попова в заявці – про якісь пошкодження останніх нічого не відомо.

Орієнтовні склади на матч Десна – Динамо

Десна: Паст – Конопля, Гітченко, Тамм, Мостовий – Домбровський, Огіря – Калітвінцев, Тотовицький, Картушов – Філіппов

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Шабанов, Піваріч – Андрієвський, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Де Пена – Русин

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекери однозначним фаворитом називають Динамо, але коефіцієнти на перемогу киян не копійкові. Дійсно, "біло-сині", попри факап з Колосом, виглядають перспективніше на тлі тієї Десни, яку ми побачили тиждень тому – але чи будуть сіверяни такими ж безпорадними і сьогодні? Цього ніхто не знає, але умови для демонстрації своїх сильних сторін у підопічних Олександра Рябоконя будуть. У команди достатньо якісна оборона для того, щоб грати другим номером, а в контратаках, завершених ударами, Десна є лідером УПЛ. Словом, шанси є.

Тим не менш, у Динамо відчувається певний запас міцності – особливо в атаці, де є купа футболістів, здатних вирішити долю зустрічі навіть не одним ударом, а одним прийомом м'яча. Крім того, кияни добре підготовлені фізично, а на лаві запасних у них набагато більше варіантів. З іншого боку, команда дуже вразлива у захисті, однак прекрасну форму набрав голкіпер Георгій Бущан.

Важко отак взяти і назвати точний результат. Перемогти можуть обидва колективи, але більш вірогідними здаються або нічия, або важка звитяга киян. Все ж, клас має значення.

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