"Не пригадаю, коли ми завдали стільки ударів за матч (36 пострілів, з яких 14 – у площину воріт, – Футбол 24). Є над чим працювати, рухаємось далі. Звісно, ​​хотіли перемогти Болгарію, бо грали в Одесі. Попереду важливіші цілі, тому потрібно готуватись до наступної гри.

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Я давно не грав у центрі, осільки в Аталанті вже давно граю більше атакувального гравця. Дещо незвично, але я дуже добре знаю цю позицію і що потрібно робити. Я розумію, як грають партнери по команді, тож для мене це не було проблемою.

У Боснії буде зовсім інша гра, тому із зустрічі з Болгарією потрібно взяти лише позитив та нічого іншого. Це буде найважливіший матч, який ми маємо вигравати", – сказав Маліновський у коментарі vZbirna.

Нагадаємо, поєдинок з боснійцями відбудеться 16 листопада. Початок зустрічі о 21:45.

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