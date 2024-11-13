"Є тільки одна причина. Я на 1000% упевнений, що Дешам мстить йому за те, що сталося напередодні. Не за те, що він не приїхав – якби це було за взаємною домовленістю, все було б гаразд. Просто Мбаппе сказав: "Я не приїду, у мене травма", – а через три дні після цього грав за Реал.

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Дешам повинен був щось сказати, адже все виявилося брехнею, і тим самим його виставили ідіотом. Він не міг допустити цього з погляду авторитету і навіть просто з погляду людяності. У цьому відношенні я швидше розумію його рішення. Він не викликав Мбаппе через це", – цитує Дані Ріоло RMC Sport.

Нагадаємо, що в жовтні Кіліан не приїхав у розташування національної команди начебто через травму, але ця інформація не підтвердилася. Дідьє Дешам наполягає, що Мбаппе залишається поза заявкою через обопільну згоду.

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