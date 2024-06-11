Нещодавно форвард Реала Кіліана Мбаппе забив коліно і не зміг вийти в стартовому складі на контрольний матч із Канадою (0:0). Перед цим форвард скаржився на болі в спині.

Мбаппе пропустив тренування збірної Франції – Дешам ризикує залишитися без двох зірок на перший матч Євро-2024

Як інформує L'Equipe, головний тренер "Ле бльо" Дідьє Дешам усвідомлює, що повернути Кіліану оптимальні кондиції до старту Євро-2024 не вийде. У зв'язку з цим він ухвалив принципове рішення.

Повідомляється, що Дешам планує звільнити Мбаппе від чорнової роботи – Кіліану не доведеться витрачати енергію на допомогу партнерам при оборонних діях. Через це рішення постраждають два партнери Мбаппе по атаці – Маркус Тюрам і Антуан Грізманн. Згідно з джерелом, саме на їхні плечі ляже подвійне навантаження.

Нагадаємо, що Франція потрапила на Євро в одну групу з Австрією, Нідерландами та Польщею.

Франція провалила генеральну репетицію – Дешаму довелося випускати "травмованого" Мбаппе