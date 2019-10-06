Дешам знайшов заміну травмованому Льорісу на матчі проти Ісландії та Туреччини

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оперативно викликав заміну Уго Льорісу, який невдало приземлився у матчі 8 туру АПЛ проти Брайтона (0:3).

Уго Льоріс зазнав важкої травми у матчі 8 туру АПЛ проти Брайтона (0:3) при спробі зловити м'яч. Голкіпер не впорався та впав, після чого його винесли на ношах.

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Таким чином, головному тренеру збірної Франції Дідьє Дешаму довелось шукати резервний варіант. Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Франції, до лав національної команди викликаний воротар Лілля Майк Меньян.

Разом зі своєю командою Меньян здобув "срібло" Ліги 1 у сезоні 2018/19, а зараз команда невдало виступає в Лізі чемпіонів, у двох стартових турах поступившись Аяксу (0:3) та Челсі (1:2).

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