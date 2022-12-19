"Жалю тепер ще більше, ніж у випадку, якби ми програли 0:3. Тоді й говорити не було б про що. Ми цілу годину не робили того, що повинні були, але потім у нас проявилися хоробрість, енергія, майстерність, ми витиснули з Аргентини всі соки.

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Однак чим усе закінчилося? Ми зуміли відігратися, але якщо ти до чогось торкаєшся, а воно вислизає з твоїх рук, то стає тільки важче. Доведеться з цим змиритися. Я зробив ранні заміни (зняв Жиру та Дембеле на 41 хвилині – прим.), адже не був задоволений, вважав, що ми здатні на більше. Це не означає, що замінені футболісти винні більше за інших.

Ми з різних причин не зуміли проявити свої сильні сторони, але я не стану вдаватися в подробиці. Зуміли перевернути дуже важку ситуацію з ніг на голову завдяки майстерності та силі волі, однак цього не вистачило", – цитує Дешама RMC Sport.

Франція поступилась аргентинцям у серії пенальті, не зумівши захистити титул чемпіонів світу, який завоювала у 2018 році.

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