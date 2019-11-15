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Дешам: Збірна Франції зіграла нижче своїх можливостей проти Молдови

12:44 255 Читать на русском
Дешам: Збірна Франції зіграла нижче своїх можливостей проти Молдови
Дідьє Дешам / beIN SPORTS

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував вольову перемогу над Молдовою (2:1).

 

"Збірна Молдови компактно оборонялася. Це проблема. Наші нападники занадто часто перебували на одній лінії і були статичними. Це полегшувало супернику гру в обороні.

Франція – Молдова – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У другому таймі зіграли краще, більш мобільно, хоча і не реалізували всі свої моменти. В перерві я знайшов потрібні слова для своїх футболістів. Але, з огляду на їхні здібності, їхні якості, збірна Франції зіграла нижче своїх можливостей", – цитує Дешама прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, збірна Франції здобула вольову перемогу над Молдовою (2:1), а Жиру забив вирішальний гол наприкінці матчу.

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Євро-2020 Франція Франція Молдова Молдова Дідьє Дешам Дідьє Дешам Франція - Молдова
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