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Дешам: Зараз у Мбаппе більш вагома роль в збірній, ніж у Анрі в 1998 році

21:56 97 Читать на русском
Дешам: Зараз у Мбаппе більш вагома роль в збірній, ніж у Анрі в 1998 році
Дідьє Дешам / Getty images

Наставник збірної Франції Дідьє Дешам роль у збірній Мбаппе та екс-гравців "гальських півнів" Давіда Трезеге та Тьєррі Анрі.

"Мбаппе розумний, вміє слухати. Він чітко виконує мої вказівки. Інколи кажу, що він робить неправильно, навіть якщо це стосується тільки п'яти відсотків його гри. Він слухає і виправляє помилки.

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У 1998 році Давід Трезеге і Тьєррі Анрі були в тому ж віці, що й Кіліан зараз, однак у них не було настільки важливої ролі в команді. Мбаппе – вже сформований гравець. Щасливий, що він виступає за збірну Франції", – цитує Дешама Le Parisien.

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Нагадаємо, збірна Франції на чолі з Дешамом та Мбаппе у складі виграли ЧС-2018, а Кіліана визнали найкращим молодим гравцем турніру.

Теги
Франція ЧС 2018 Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Дідьє Дешам Дідьє Дешам Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі
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